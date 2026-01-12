PhD Admission 2026: रज्जू भैया यूनिवर्सिटी पीएचडी परिणाम, 60% सीटों पर JRF का कब्जा; 84 सीटें रह गईं खाली

संक्षेप: PhD Admission 2026: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के नतीजों में इस वर्ष जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) धारकों का दबदबा देखने को मिला।

PhD Admission 2026: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के नतीजों में इस वर्ष जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) धारकों का दबदबा देखने को मिला। कुल 360 स्वीकृत सीटों में से करीब 60 फीसदी पर जेआरएफ अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूची के अनुसार 24 विषयों के सापेक्ष कुल 276 अभ्यर्थी प्रवेश के लिए सफल घोषित किए गए हैं, जबकि 84 सीटें रिक्त हैं।

यूजीसी नेट परीक्षा के परिणाम तीन श्रेणियों में घोषित किए जाते हैं। पहली श्रेणी में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) और सहायक प्रोफेसर दोनों के लिए पात्र अभ्यर्थी आते हैं। दूसरी श्रेणी में केवल सहायक प्रोफेसर के लिए योग्य उम्मीदवार शामिल होते हैं। तीसरी श्रेणी में पीएचडी प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थियों को स्थान मिलता है। इस बार पहली श्रेणी से नेट पास 60 फीसदी विद्यार्थी पीएचडी के लिए चयनित हुए हैं। वहीं, सीटें रिक्त रहना विश्वविद्यालय के लिए चिंता का विषय भी है।

रिक्त सीटों पर कुलपति की चिंता और योजना सफलता के बीच 84 सीटों का रिक्त रहना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि इन रिक्त सीटों में सबसे बड़ी संख्या विज्ञान संकाय और कृषि विषयों की है। योग्य उम्मीदवारों की कमी या तकनीकी कारणों से ये सीटें इस सत्र में नहीं भरी जा सकीं।

अगले सत्र के लिए अच्छी खबर कुलपति ने स्पष्ट किया है कि इन 84 रिक्त सीटों को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि इन सभी सीटों को अगले शैक्षणिक सत्र के पीएचडी नोटिस में जोड़ दिया जाएगा। इससे आने वाले साल में रिसर्च की इच्छा रखने वाले अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर मिल सकेगा।