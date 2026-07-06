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रज्जू भय्या विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में बेटियों का जलवा, 61 में से 46 कोर्स में छात्राएं बनीं टॉपर

Prachi लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता
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प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह के लिए प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की है, जिसमें 46 कोर्स में छात्राओं ने टॉप कर अपना परचम लहराया है।

रज्जू भय्या विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में बेटियों का जलवा, 61 में से 46 कोर्स में छात्राएं बनीं टॉपर

Rajju Bhaiya University Merit List 2026: प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) राज्य विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के परंपरागत एवं व्यावसायिक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अस्थायी मेरिट सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के 61 पाठ्यक्रमों की इस सूची में छात्राओं का दबदबा रहा। कुल 46 पाठ्यक्रमों में छात्राएं टॉपर बनी हैं, जबकि 19 पाठ्यक्रमों में छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया है। तीन पाठ्यक्रमों में संयुक्त रूप से टॉप करने वाले विद्यार्थियों के नाम भी घोषित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय का नौवां दीक्षांत समारोह 16 जुलाई को प्रस्तावित है। इसी के मद्देनजर स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों के लिए पात्र विद्यार्थियों की प्रोविजनल मेरिट सूची जारी की गई है। कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सूची पर यदि किसी विद्यार्थी अथवा संबंधित पक्ष को कोई तथ्यात्मक या नियमगत आपत्ति हो तो वह छह जुलाई तक परीक्षा विभाग में प्रमाण सहित लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी।

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विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि मेरिट सूची में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जिन्होंने प्रथम प्रयास में बिना किसी बैक पेपर, सुधार परीक्षा या छूटी हुई परीक्षा के पाठ्यक्रम पूरा कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस सूची में स्थान नहीं दिया गया है।

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इन छह विद्यार्थियों ने हासिल किया 'संयुक्त टॉपर' का गौरव

इस बार की परीक्षा में कई विषयों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसके चलते तीन पाठ्यक्रमों में दो-दो विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है:

इंटीग्रेटेड एमए (प्राचीन इतिहास): ममता और शिवानी पांडेय संयुक्त रूप से टॉपर बनीं।

इंटीग्रेटेड एमए (राजनीति विज्ञान): महिमा तिवारी और भूमि श्रीवास्तव ने शीर्ष स्थान साझा किया।

एमए (संस्कृत): अंकिता सरोज और निशा यादव संयुक्त रूप से प्रथम रहीं।

इसके अलावा, इंटीग्रेटेड बीए में अनुपम द्विवेदी और महिमा श्रीवास्तव ने मिलकर टॉप किया।

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यूनिवर्सिटी कैंपस और प्रतापगढ़ के कॉलेजों का रहा जलवा

इस बार के नतीजों में प्रयागराज मुख्य परिसर (विवि कैंपस) और प्रतापगढ़ जिले से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सबसे बेहतरीन और दबदबे वाला प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्य रूप से बीबीए में अर्चिता तिवारी, बीकॉम में फातिमा मोहम्मद, एमकॉम में सोनल मौर्य, एमसीए में युवराज यादव, एलएलएम में अर्पिता सिंह, एमएससी गणित में पूजा शुक्ला, एमएससी भौतिकी में दिव्या त्रिपाठी तथा बीए में अरबिया बानो सहित अनेक मेधावियों ने अपने-अपने विषयों में पहला स्थान प्राप्त कर पूरे प्रदेश में विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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