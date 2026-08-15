Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रज्जू भैय्या विश्वविद्यालय की LLB परीक्षा के मूल्यांकन पर सवाल, 3 हजार छात्र फेल

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर के तीसरे प्रश्नपत्र में एक छात्र को शून्य अंक मिलने का मामला सामने आया है। छात्र ने आरटीआई के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका देखी तो उसमें मूल्यांकन को लेकर सवाल खड़े हो गए।

Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj
रज्जू भैय्या विश्वविद्यालय की LLB परीक्षा के मूल्यांकन पर सवाल

प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैय्या) विश्वविद्यालय की एलएलबी सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम पर विद्यार्थियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि करीब 12 हजार विद्यार्थियों में से लगभग नौ हजार विद्यार्थी ही पास हुए हैं। आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिकाएं देखने के बाद कई विद्यार्थियों ने मूल्यांकन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।

कैसे हुआ खुलासा

एलएलबी चतुर्थ सेमेस्टर के तीसरे प्रश्नपत्र में एक छात्र को शून्य अंक मिलने का मामला सामने आया है। छात्र ने आरटीआई के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका देखी तो उसमें मूल्यांकन को लेकर सवाल खड़े हो गए। छात्र का कहना है कि उसने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे, इसके बावजूद उसे पूरे प्रश्नपत्र में शून्य अंक दिए गए। इसी तरह चतुर्थ सेमेस्टर के चौथे प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका में कई प्रश्नों के उत्तर के सामने सिर्फ एक-एक अंक दिए गए हैं।

छात्रों का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। कई विद्यार्थियों ने आरटीआई के जरिए अपनी कॉपियां निकलवाईं। कॉपियां देखने के बाद उनका कहना है कि लिखे गए उत्तरों के बावजूद अंक बेहद कम दिए गए हैं। इससे परिणाम को लेकर विद्यार्थियों में असंतोष बढ़ गया है।

ये भी पढ़ें:रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के UG और PG का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन कराने और मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बड़ी संख्या में विद्यार्थी फेल हुए हैं तो विश्वविद्यालय को परिणाम की समीक्षा करनी चाहिए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होने पर वे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने अपनी मांग रखेंगे। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्र चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:AU ने जारी किया BA, BCom, BSc का नया कटऑफ, जानें किस वर्ग के लिए कितने अंक जरूरी

इविवि का नया कटऑफ जारी

वहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बीए-एलएलबी (ऑनर्स) में प्रवेश के लिए आठवीं मेरिट और कटऑफ जारी कर दी है। यूआर वर्ग में 556 से 554.54 अंक तक वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग का कटऑफ 532 से 530, ओबीसी का 519 से 515 और एससी का 468.77 से 467 अंक रहा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए 15 अगस्त शाम चार बजे तक का समय दिया गया है। वहीं, बीए ईडब्ल्यूएस के लिए 418 से 392, ओबीसी के लिए 424 से 406 और एससी के लिए 397 से 358 अंक तक कटऑफ तय हुई है।

शुल्क जमा करने की अंतिम समयसीमा 17 अगस्त सुबह 10 बजे तक है। पांच वर्षीय एकीकृत बीबीए-एमबीए में सामान्य वर्ग का कटऑफ 478 से 479 और एसटी का 265 से 269 अंक है। प्रवेश केवल ऑनलाइन काउंसिलिंग से होगा और 15 अगस्त शाम 3:30 बजे तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ये भी पढ़ें:डीयू प्लेसमेंट ड्राइव में 75+ कंपनियां शामिल, 500+ छात्रों को मिला मौका!
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

और पढ़ें
Rajju Bhaiya University
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।