rajiv gandhi university rgu recruitment 2025: 34 posts driver mts security guard data entry apply offline ड्राइवर, MTS, सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, 10वीं-12वीं पास, ग्रेजुएट वालों के लिए मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rajiv gandhi university rgu recruitment 2025: 34 posts driver mts security guard data entry apply offline

ड्राइवर, MTS, सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, 10वीं-12वीं पास, ग्रेजुएट वालों के लिए मौका

राजीव गांधी यूनिवर्सिटी (RGU) ने ड्राइवर, एमटीएस, सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत 34 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 16 सितम्बर तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 02:34 PM
share Share
Follow Us on
ड्राइवर, MTS, सिक्योरिटी गार्ड और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, 10वीं-12वीं पास, ग्रेजुएट वालों के लिए मौका

RGU Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी (RGU) ने ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS), सिक्योरिटी गार्ड, डेटा एंट्री ऑपरेटर और हैंडीमैन जैसे पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान किया है। कुल 34 रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 16 सितम्बर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह भर्ती यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट rgu.ac.in पर जारी नोटिफिकेशन के जरिए घोषित हुई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पूरी अधिसूचना ध्यान से पढ़ें और सभी पात्रता मानकों को समझ लें।

RGU Recruitment 2025: कौन से पद किनके लिए?

  • डेटा एंट्री ऑपरेटर: 01 पद (वेतन - 18,834 रुपये प्रतिमाह)
  • एमटीएस (सफाईवाला): 26 पद (वेतन - 18,000 रुपये प्रतिमाह)
  • सिक्योरिटी गार्ड: 03 पद (वेतन - 14,294 रुपये प्रतिमाह)
  • ड्राइवर: 02 पद (वेतन - 15,698 रुपये प्रतिमाह)
  • हैंडीमैन: 02 पद (वेतन - 14,294 रुपये प्रतिमाह)

RGU Recruitment 2025: क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता

  • डेटा एंट्री ऑपरेटर: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
  • एमटीएस (सफाईवाला): 10वीं पास
  • सिक्योरिटी गार्ड: इंटरमीडिएट पास
  • ड्राइवर/हैंडीमैन: 10वीं पास

RGU Recruitment 2025: क्या है आवेदन प्रक्रिया

सभी उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 100 रुपये का शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के जरिए जमा करना होगा। आवेदन पूरी तरह ऑफलाइन मोड में ही किया जाएगा। आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज तय पते पर भेजने होंगे।

RGU Recruitment 2025: इन तारीखों का रखें ध्यान

आवेदन की शुरुआत: 05 सितम्बर 2025

आवेदन की अंतिम तिथि: 16 सितम्बर 2025

RGU Recruitment 2025: क्या है चयन की प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया को लेकर नोटिफिकेशन में विस्तृत जानकारी दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।