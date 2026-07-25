IIT में रैंक 1, लाखों का पैकेज छोड़कर चुना ये रास्ता, आज दुनिया भर में बजता है इस हिंदुस्तानी का डंका
राजेश गोपाकुमार ने IIT-JEE में AIR 1 लाकर भी इंजीनियरिंग छोड़ फिजिक्स चुनी और स्ट्रिंग थ्योरी में विश्व-प्रसिद्ध खोज की।
जरा सोचिए आप देश की सबसे कठिन परीक्षा में टॉप करते हैं, पूरे भारत में पहला नंबर आता है और आपके सामने कंप्यूटर साइंस जैसी सबसे चमकदार ब्रांच खुली पड़ी है। ज्यादातर लोग बिना सोचे-समझे वही रास्ता चुन लेंगे। लेकिन कोलकाता के एक लड़के ने 1987 में IIT-JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने के बाद कुछ ऐसा किया, जिसने उस दौर में सबको हैरान कर दिया था। उसने फिजिक्स चुनी। नाम था राजेश गोपाकुमार और आज लगभग चार दशक बाद दुनिया के सबसे जटिल सैद्धांतिक भौतिकी सिद्धांतों में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है।
बचपन से ही किताबों में डूबे रहने वाला बच्चा
1967 में कोलकाता में जन्मे राजेश का बचपन बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां स्कूल के ज्यादातर बच्चे सिर्फ किताबी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते थे, वहीं राजेश साइंस और गणित की किताबों में घंटों खोए रहते थे। उनके शुरुआती सालों की कहानियां बताती हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर जाकर पढ़ना उनके लिए मजबूरी नहीं, बल्कि शौक था। दरअसल, उन्हें स्ट्रिंग थ्योरी जैसे विषयों में दिलचस्पी IIT में दाखिले से पहले ही जग चुकी थी। स्कूल के दिनों में साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन में पढ़े एक लेख ने उनके भीतर यह जिज्ञासा भर दी थी, भले ही उस वक्त वे उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे।
यही जुनून आगे चलकर बड़ी कामयाबी में बदला। 1987 में उन्होंने IIT-JEE में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। इतनी ऊंची रैंक वाले ज्यादातर छात्र कंप्यूटर साइंस या किसी टॉप इंजीनियरिंग ब्रांच की तरफ भागते हैं, मगर राजेश ने अलग राह चुनी। IIT कानपुर में इंटीग्रेटेड एमएससी फिजिक्स प्रोग्राम में दाखिला लिया। दिलचस्प बात यह भी है कि पढ़ाई के साथ-साथ वे क्विजिंग और कल्चरल एक्टिविटीज में भी खूब सक्रिय रहे और IIT कानपुर के कल्चरल फेस्ट में टॉप सम्मान भी जीते।
प्रिंसटन से हार्वर्ड तक का सफर
1992 में मास्टर्स पूरी करने के बाद राजेश प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी डेविड ग्रॉस के मार्गदर्शन में पीएचडी की। यहीं से उनका सफर स्पेस, टाइम, ग्रैविटी और ब्रह्मांड की बुनियादी संरचना जैसे गहरे सवालों की तरफ मुड़ा। प्रिंसटन के बाद वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्टडॉक्टोरल रिसर्चर बने और यहीं उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। हार्वर्ड में मशहूर स्ट्रिंग थियोरिस्ट कुमरुन वफा के साथ मिलकर राजेश ने एक ऐसी खोज की, जिसे आज पूरी दुनिया में 'गोपाकुमार-वफा ड्यूएलिटी' और 'गोपाकुमार-वफा इनवेरिएंट्स' के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत भले ही आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से दूर लगें, लेकिन ये क्वांटम थ्योरी और ग्रैविटी के बीच के रिश्ते को समझने में आज भी दुनियाभर के रिसर्चर्स और छात्रों की मदद करते हैं।
विदेश छोड़कर भारत लौटने का किया फैसला
इंटरनेशनल पहचान मिलने के बाद भी राजेश ने विदेश में बसने का रास्ता नहीं चुना। वे भारत लौटे और प्रयागराज के हरीश-चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक दशक से ज्यादा वक्त तक रिसर्च करते हुए युवा वैज्ञानिकों को तराशते रहे। 2015 में उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल साइंसेज (ICTS-TIFR) के डायरेक्टर का पद संभाला, जहां वे आज भी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में ICTS भारत के सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थानों में गिना जाने लगा है। राजेश गोपाकुमार को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (2009), ICTP पुरस्कार (2006), TWAS पुरस्कार (2013) जैसे कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं, और वे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी सहित भारत की तीनों प्रमुख साइंस एकेडमियों के फेलो भी हैं। आज जब लाखों छात्र सिर्फ सबसे ज्यादा पैकेज देने वाली ब्रांच के पीछे भागते हैं, राजेश गोपाकुमार की कहानी एक अलग सबक सिखाती है कि कभी-कभी सबसे सुरक्षित रास्ता छोड़कर वह रास्ता चुनना ही सही होता है, जो सच में दिल से जुड़ा हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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