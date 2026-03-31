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राजस्थान 12वीं की कॉमर्स के स्टूडेंट्स का आज होगा इंतजार खत्म, आने वाला है 12वीं क्लास का रिजल्ट

Mar 31, 2026 09:14 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rbse Rajasthan Board 12th Class Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। आरबीएसई आज कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। जानें 2025 में कैसे था कॉमर्स का रिजल्ट।

राजस्थान 12वीं की कॉमर्स के स्टूडेंट्स का आज होगा इंतजार खत्म, आने वाला है 12वीं क्लास का रिजल्ट

Rajasthan Board 12th Result 2026 Commerce: राजस्थान बोर्ड 12वीं 2026 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों छात्रों को इंतजार आज खत्म होने वाला है। क्योंकि आरबीएसई आज राजस्थान 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट घोषित करने वाला है। छात्रों को अपना स्कोर चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी। आरबीएसई द्वारा 12th क्लास का रिजल्ट स्ट्रीम (आर्ट्स/ साइंस/ कॉमर्स) के अनुसार जारी होगा। हालांकि, तीनों ही स्ट्रीम का परिणाम एक साथ ही जारी होगा। इसके साथ ही बोर्ड 12th वरिष्ठ उपाध्याय का भी परिणाम जारी करेगा। विद्यार्थी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। RBSE 12th Result 2026 Live Updates

बताते चलें कि राजस्थान बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से 11 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। इस दौरान पूरे राज्य में लगभग 6194 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां छात्रों ने अपनी परीक्षाएं दी थीं। परीक्षा में 9 लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

बताते चलें कि साल 2025 में राजस्थान बोर्ड 12वीं में सबसे ज्यादा पास प्रतिशत कॉमर्स स्ट्रीम का था। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स का पास पसेंटेज 99.07% दर्ज किया गया था। इस वर्ष कॉमर्स स्ट्रीम में कुल 28010 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 27,750 छात्रों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। बता दें कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 6 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक आयोजित की गई थीं। पिछले वर्ष राजस्थान बोर्ड ने 12वीं की तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट 20 मई को जारी कर दिया था। 99.20% नंबर लाकर कंगना ने कॉमर्स स्ट्रीम में टॉप किया था।

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12वीं कॉमर्स टॉपर्स 2025 की लिस्ट

कंगना कौशलानी

कशवी शर्मा

भूमिका वैष्णव

मुस्कान

ईशा जानगिद

करीना बंसल

हर्षिता

सुनील चौधरी

यशिका बाबानी

विजय जसोटनी

राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा में पिछले साल तीनों संकायों का रिजल्ट शानदार रहा था। आरबीएसई 12वीं कॉमर्स स्ट्रीम में 26,622 स्टूडेंट्स में से 98.95 फीसदी सफल हुए थे जिसमें लड़कियों में 99.51 फीसदी और लड़कों में 98.66 फीसदी स्टूडेंट पास हुए। 18637 छात्रों में से 13689 और 9373 छात्राओं में से 8312 छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन में बोर्ड परीक्षा पास किया था।

2025 में तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट ऐसा था

पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई 12वीं में आर्ट्स का रिजल्ट 97.70 फीसदी, कॉमर्स 99.07 फीसदी और साइंस का 94.43 फीसदी था। राजस्थान बोर्ड 12वीं के नतीजों में तीनों संकायों में लड़कियां टॉपर थीं। आर्ट्स में 4 छात्राओं अनुप्रिया राठौड़, प्रगति अग्रवाल, प्रियंका और उर्मिला के 99.60% नंबर आए हैं। चारों लड़कियां आर्ट्स की टॉपर रही हैं। कॉमर्स में कंगना ने 99.20 फीसदी अंक हासिल कर टॉप किया। जबकि साइंस में प्रीति ने 99.80 फीसदी अंक लाकर टॉप किया था।

स्क्रूटनी और कम्पार्टमेंट परीक्षा

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैंष आवेदन प्रक्रिया रिजल्ट घोषणा के दो सप्ताह के भीतर शुरू होता है। पिछले साल की बात करें, तो इसके लिए प्रति विषय 300 रुपये शुल्क देना पड़ा था। एक या दो विषयों में असफल होने वाले छात्र कम्पार्टमेंट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

RBSE 12th result 2026 : राजस्थान बोर्ड 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टेप्स 1: आधिकारिक RBSE वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।

स्टेप्स 2: सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें

स्टेप्स 3: अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4: 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें

स्टेप्स 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा

स्टेप्स 6: प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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