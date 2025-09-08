rajasthanpolice si bharti application last date rpsc sub inspector recruitment राजस्थान पुलिस SI भर्ती: आवेदन की अंतिम तारीख आज, हाईकोर्ट से रद्द 859 पद शामिल नहीं, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़rajasthanpolice si bharti application last date rpsc sub inspector recruitment

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती-2024 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 8 Sep 2025 10:44 AM
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से निकाली गई उपनिरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती-2024 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज है। अभ्यर्थी आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अगस्त से शुरू की गई थी। आयोग ने इसकी परीक्षा तिथि 5 अप्रैल 2026 प्रस्तावित की है।

आयोग ने इस बार कुल 1015 पदों पर भर्ती निकाली है। इससे पहले वर्ष 2021 में SI और प्लाटून कमांडर के 859 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई गई थी। लेकिन उस परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था। एसओजी ने जांच करते हुए ट्रेनी SI समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को इस भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया। माना जा रहा था कि रद्द हुई भर्ती के 859 पदों को नई भर्ती में जोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल इन पदों को शामिल नहीं किया गया है।

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है। अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि इंटरव्यू शुरू होने की तारीख तक उनके पास स्नातक की डिग्री हो।

आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। खास बात यह है कि पिछली भर्ती वर्ष 2021 में निकाली गई थी। इसलिए अभ्यर्थियों को इस बार आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है।

चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-11 के अनुसार वेतन मिलेगा। इसमें ग्रेड पे 4200 रुपए शामिल होगा।

आयोग ने आवेदन शुल्क की राशि श्रेणीवार तय की है। सामान्य और ओबीसी (क्रीमीलेयर) वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस, सहरिया, दिव्यांग और ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपए तय किया गया है।

अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद सिटिजन ऐप (G2C) में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा।

OTR के लिए अभ्यर्थी को अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक पहचान पत्र का विवरण और दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।

लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी को अपने OTR नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद प्रोफाइल में किसी भी प्रकार का संशोधन करना संभव नहीं होगा।

आवेदन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान पुलिस SI या प्लाटून कमांडर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके पास आवेदन का यह अंतिम मौका है। आयोग के अनुसार, आज रात 12 बजे तक आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आवेदन लिंक बंद कर दिया जाएगा।

