Rajasthan VDO Result 2025 जारी: 5.12 लाख अभ्यर्थियों में से 850 हुए शॉर्टलिस्ट, ऐसे करें चेक
RSSB Rajasthan VDO Result 2025: Rajasthan VDO Result 2025 जारी हो गया है। RSSB ने 850 पदों के लिए मेरिट लिस्ट PDF जारी कर दी है।
RSSB Rajasthan VDO Result 2025: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद 19 दिसंबर 2025 को जारी हुए इस परिणाम में उन अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल हैं, जिन्हें अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।
Rajasthan VDO Result 2025: क्या है पूरी अपडेट
Rajasthan VDO Result 2025 को आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर PDF फॉर्मेट में अपलोड किया गया है। यह रिजल्ट 2 नवंबर 2025 को आयोजित VDO भर्ती परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया है। इस परीक्षा में करीब 5.12 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 850 पदों के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।
आयोग के अध्यक्ष आलोक राज की अध्यक्षता में RSSB की हालिया बोर्ड बैठक हुई, जिसके बाद यह परिणाम सार्वजनिक किया गया। मेरिट लिस्ट में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं जो दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए योग्य पाए गए हैं।
Rajasthan VDO Result 2025: कुल पदों का विवरण
ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के तहत कुल 850 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसमें:
- नॉन-TSP क्षेत्र: 683 पद
- TSP क्षेत्र: 167 पद
यह भर्ती राजस्थान पंचायती राज विभाग के अंतर्गत की जा रही है।
Rajasthan VDO Result 2025: मुख्य जानकारी एक नजर में
भर्ती बोर्ड: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
पद का नाम: ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
परीक्षा तिथि: 02 नवंबर 2025
आंसर की जारी: 12 नवंबर 2025
रिजल्ट जारी: 19 दिसंबर 2025
रिजल्ट फॉर्मेट: मेरिट लिस्ट PDF
आधिकारिक वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in
Rajasthan VDO Result 2025 PDF कैसे चेक करें
अगर आपने भी यह परीक्षा दी थी, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर Candidate’s Corner पर क्लिक करें
- इसके बाद Results सेक्शन में जाएं
- VDO Recruitment Result 2025 लिंक पर क्लिक करें
- मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें
- PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें
- भविष्य के लिए PDF का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें
Rajasthan VDO Result 2025: आगे क्या होगा?
VDO प्री रिजल्ट 2025 में चयनित उम्मीदवारों को जल्द ही दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद फाइनल मेरिट और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी RSSB की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। यह परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आयोजित की गई थी। VDO का पद ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों की निगरानी और जनता व प्रशासन के बीच समन्वय की अहम जिम्मेदारी इसी अधिकारी पर होती है।
Rajasthan VDO Result 2025: 5.12 लाख अभ्यर्थियों ने लिया था हिस्सा
VDO भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर 2025 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 5.12 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जो इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान में सरकारी नौकरी को लेकर युवाओं में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। परीक्षा का स्तर सामान्य से मध्यम बताया गया, जिसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान से संबंधित प्रश्न, गणित और तर्कशक्ति जैसे विषय शामिल थे।
Rajasthan VDO Result 2025: 12 नवंबर को जारी हुई थी आंसर की
परीक्षा के बाद 12 नवंबर 2025 को आंसर की जारी की गई थी, जिस पर अभ्यर्थियों को आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया। इन आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम रूप से 19 दिसंबर 2025 को VDO प्री रिजल्ट घोषित किया गया। यह रिजल्ट मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किया गया है, जिसमें केवल रोल नंबर दिए गए हैं। इसी आधार पर 850 पदों के लिए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।