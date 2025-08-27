राजस्थान में बदली VDO भर्ती परीक्षा की तारीख, अब 2 नवंबर को होगी परीक्षा

राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी (VDO) बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया है।

राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी (VDO) बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले यह परीक्षा 31 अगस्त को आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर 2 नवंबर 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस भर्ती परीक्षा के लिए 5 लाख 40 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि इसमें कुल 850 पदों पर भर्ती की जाएगी।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी दी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बोर्ड चाहता था कि परीक्षा एक ही दिन में कराई जाए। अगर परीक्षा अलग-अलग दिन आयोजित होती तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती। उम्मीदवारों के साथ पारदर्शिता बनाए रखने और सभी को समान अवसर देने के लिए परीक्षा को टालकर 2 नवंबर को आयोजित करने का फैसला किया गया है। बोर्ड के अनुसार, इस परीक्षा के एडमिट कार्ड अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जारी किए जाएंगे।

ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती के लिए आवेदन 19 जून से 18 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन लिए गए थे। इस अवधि में प्रदेशभर से रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए। कुल 850 पदों के लिए 5 लाख 40 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक-एक पद के लिए प्रतियोगिता कितनी कड़ी रहने वाली है।

इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही कंप्यूटर विषय का बुनियादी ज्ञान भी आवश्यक है। उम्मीदवार के पास या तो 12वीं कक्षा में कंप्यूटर विषय होना चाहिए या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर का डिप्लोमा किया होना चाहिए।

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा दो चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा। केवल वही अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे। इस प्रकार अंतिम चयन मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना और आरक्षण संबंधी नियम राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होंगे।

भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-6 के आधार पर वेतन मिलेगा। हालांकि, राज्य सरकार के नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद पहले 2 साल तक प्रोबेशन अवधि में कार्य करना होगा। इस दौरान उन्हें फिक्स वेतन पर काम करना होगा। प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद उन्हें नियमित वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।