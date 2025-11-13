Rajasthan University Exam Form: राजस्थान यूनिवर्सिटी UG-PG प्रथम सेमेस्टर परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ी

संक्षेप: Rajasthan University Exam Form: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने परीक्षा वर्ष 2025-26 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट(PG) के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।

Rajasthan University Exam Form: राजस्थान यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हजारों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी ने परीक्षा वर्ष 2025-26 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्ट-ग्रेजुएट(PG) के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 20 नवंबर, 2025 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह सुविधा बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए और एमकॉम प्रथम सेमेस्टर के रेगुलर और प्राइवेट/नॉन- कॉलेजिएट दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला छात्रों को पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि कोई भी योग्य विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित न रहे।

प्राइवेट/नॉन- कॉलेजिएट छात्रों के लिए भी सेमेस्टर परीक्षा इस वर्ष से यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। जारी किए गए नोटिस के अनुसार, अब ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट लेवल पर प्राइवेट/नॉन- कॉलेजिएट विद्यार्थियों के सिलेबस की परीक्षाएं भी सेमेस्टर स्कीम में आयोजित होंगी। यह उन छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था है, जो अभी तक वार्षिक परीक्षा प्रणाली से परीक्षा देते थे। इस बदलाव का उद्देश्य रेगुलर और प्राइवेट/नॉन- कॉलेजिएट सिलेबस में एकरूपता लाना है।

आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक डॉक्यूमेंट- ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने के बाद, विद्यार्थियों को नीचे दी गई जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

डॉक्यूमेंट जमा करना: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ, विद्यार्थियों को अपने पूर्व की कक्षाओं की मार्कशीट्स की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। ये फोटोकॉपियां स्व-प्रमाणित (सेल्फ- असिस्टेड) होनी चाहिए।

माइग्रेशन सर्टिफिकेट: ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यूनिवर्सिटी में जमा करवाना आवश्यक है। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से जरूरी है जिन्होंने पिछली कक्षा किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से पास की है।