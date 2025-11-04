Rajasthan University Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए, बी.कॉम रिजल्ट 2025 uniraj.ac.in पर जारी, Direct Link
संक्षेप: Uni Raj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) की ओर से विभिन्न कोर्सेज जैसे बीए-बीबीए, बी.कॉम और एम.कॉम और अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट uniraj.ac.in पर जारी कर दिया गया है।
Uniraj Result 2025 Download Link: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) की ओर से विभिन्न कोर्सेज जैसेबीए-बीबीए, बी.कॉम और एम.कॉम एवं अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो छात्र इन परीक्षाओं के लिए उपस्थित हुए थे वे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाकर चेक कर है। राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
Uni Raj Result 2025 Direct link to download
UNI RAJ Results 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए "Students Corner" सेक्शन में जाना होगा।
3. अब आपको "Results" लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।
5. अब आपकी स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड ओपन हो जाएगा।
6. अब आप अपने मार्क्स को ध्यान से चेक कीजिए।
7. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।
8. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट लेना नहीं भूलें।
उम्मीदवार अपने रिजल्ट में इन जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. उम्मीदवार का नाम
2. माता-पिता का नाम
3. उम्मीदवार की जन्मतिथि
4. परीक्षा का नाम
5. परीक्षा में प्राप्त अंक
6. उम्मीदवार की रैंक
7. पासिंग स्टेट्स
8. परीक्षा का कुल अंक
ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।