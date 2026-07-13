UNIRAJ PG Admission 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी में PG एडमिशन के लिए आवेदन शुरू; 28 कोर्सेज में मिलेगा दाखिला
Rajasthan University PG Admission 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ने सत्र 2026-27 के लिए 28 पीजी कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र प्रवेश परीक्षा के आधार पर चुने जाएंगे और 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
Rajasthan University PG Admission 2026: राजस्थान के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक, राजस्थान विश्वविद्यालय (RU), जयपुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में एडमिशन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने पहले चरण में 28 अलग-अलग पीजी प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो को एक्टिव कर दिया है। जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद अपनी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
3 अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल, मेरिट नहीं टेस्ट से मिलेगी सीट
यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार, योग्य उम्मीदवार 3 अगस्त 2026 तक अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस बार की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पीजी कोर्सेज में दाखिला पिछली बार की तरह केवल ग्रेजुएशन के अंकों (मेरिट) के आधार पर नहीं होगा। इस बार छात्रों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन और स्कोर के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
फाइनल ईयर के छात्र भी कर सकते हैं अप्लाई, 3 विषयों का विकल्प
छात्रों की सहूलियत के लिए विश्वविद्यालय ने कुछ नियम बनाए हैं:
अपियरिंग छात्रों को मौका: वे छात्र जो वर्तमान में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या आखिरी सेमेस्टर में हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वे भी इस प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह पात्र हैं। हालांकि, एडमिशन के समय उन्हें यूनिवर्सिटी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को पूरा करना होगा।
अधिकतम 3 कोर्सेज का विकल्प: छात्र अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार अधिकतम तीन अलग-अलग पीजी विषयों के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
पोर्टल पर इन 7 आसान स्टेप्स में करें आवेदन:
- सबसे पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के आधिकारिक पीजी एडमिशन पोर्टल admissions.univraj.org पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए "PG Admission 2026" रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके नया अकाउंट रजिस्टर करें।
4. अब अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें और अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
5. अपने पसंदीदा विषयों (अधिकतम 3) का चयन करें और मांगे गए डॉक्यूमेंट को सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
6. उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें और अंत में कंफर्मेशन पेज को भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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