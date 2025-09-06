Rajasthan Uniraj Result 2025: rajasthan university uniraj result 2025 declared check online bba bca bcom bsc ma Rajasthan Uniraj Result 2025: BBA से LLM तक, जारी हुए कई कोर्सों के नतीजे; ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Rajasthan Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) ने स्नातक और परास्नातक कोर्सों के सेमेस्टर नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 03:27 PM
Rajasthan Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) जयपुर ने बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमबीए, एलएलएम और पीजीडीसीए समेत कई स्नातक और परास्नातक कोर्सों के सेमेस्टर नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब छात्र अपने-अपने नतीजे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

नतीजे जारी होने के बाद छात्र बड़ी संख्या में वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं। हर छात्र को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोर देखने का विकल्प दिया गया है। नतीजा सामने आने के बाद छात्र इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

Rajasthan Uniraj Result 2025: बीएड पार्ट-2 के भी आए नतीजे

नतीजों की लिस्ट में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं। इनमें बीएड पार्ट-2 परीक्षा 2025 का रिजल्ट 3 सितंबर को जारी किया गया। वहीं एमबीए (सर्विस मैनेजमेंट) के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, एमबीए एग्जीक्यूटिव फोर्थ सेमेस्टर, और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे 1 सितंबर को घोषित किए गए। इसके अलावा, एलएलएम (ग्रुप CBC, CL और TC) चौथे सेमेस्टर परीक्षा 28 अगस्त को जारी हो चुके हैं।

Rajasthan Uniraj Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्रों के लिए रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। उन्हें पहले uniraj.ac.in पर जाना होगा, फिर Students Corner में मौजूद Results सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने कोर्स और वर्ष का चयन कर रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी। इसके बाद स्क्रीन पर उनका रिज़ल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

गौरतलब है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी देश की पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में गिनी जाती है। 1947 में स्थापित यह यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और एनएएसी से मान्यता प्राप्त संस्थान है। यहां आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशन, मैनेजमेंट, लॉ और फाइन आर्ट्स समेत कई फैकल्टी में दर्जनों स्नातक और परास्नातक कोर्स चलाए जाते हैं।

