Rajasthan Uniraj Result 2025: BBA से LLM तक, जारी हुए कई कोर्सों के नतीजे; ऐसे करें चेक

Rajasthan Uniraj Result 2025: राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) जयपुर ने बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमबीए, एलएलएम और पीजीडीसीए समेत कई स्नातक और परास्नातक कोर्सों के सेमेस्टर नतीजे घोषित कर दिए हैं। अब छात्र अपने-अपने नतीजे यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uniraj.ac.in पर ऑनलाइन देख सकते हैं।

नतीजे जारी होने के बाद छात्र बड़ी संख्या में वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं। हर छात्र को रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोर देखने का विकल्प दिया गया है। नतीजा सामने आने के बाद छात्र इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि भविष्य के लिए इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके।

Rajasthan Uniraj Result 2025: बीएड पार्ट-2 के भी आए नतीजे नतीजों की लिस्ट में कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के परिणाम शामिल हैं। इनमें बीएड पार्ट-2 परीक्षा 2025 का रिजल्ट 3 सितंबर को जारी किया गया। वहीं एमबीए (सर्विस मैनेजमेंट) के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर, एमबीए एग्जीक्यूटिव फोर्थ सेमेस्टर, और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा के नतीजे 1 सितंबर को घोषित किए गए। इसके अलावा, एलएलएम (ग्रुप CBC, CL और TC) चौथे सेमेस्टर परीक्षा 28 अगस्त को जारी हो चुके हैं।

Rajasthan Uniraj Result 2025: ऐसे चेक करें रिजल्ट छात्रों के लिए रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है। उन्हें पहले uniraj.ac.in पर जाना होगा, फिर Students Corner में मौजूद Results सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने कोर्स और वर्ष का चयन कर रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी। इसके बाद स्क्रीन पर उनका रिज़ल्ट दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।