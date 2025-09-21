राजस्थान में पढ़े लिखे लाखों हाई-क्वालिफ़ाइड युवा चपरासी पद के लिए कतार में, पढ़े पूरी खबर

देश में बढ़ती बेरोजगारी का असर राजस्थान में सबसे साफ़ दिख रहा है। राज्य में चपरासी पदों (10वीं पास के लिए) की भर्ती के लिए हाल ही में जारी आवेदन में यह साफ़ झलकता है कि पढ़े-लिखे युवाओं के पास विकल्प बेहद सीमित हैं।

एमएससी, बीटेक, पीएचडी जैसी उच्च डिग्री धारक युवा अब चपरासी जैसी छोटी पदों के लिए परीक्षा देने को मजबूर हैं। जयपुर में परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारें इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि राज्य में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं। कतारों में खड़े युवा अपने सपनों और उम्मीदों के साथ धैर्य के इंतजार में हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी का यह संकट केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में पढ़े-लिखे युवाओं के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए सही और पर्याप्त रोजगार के अवसर न होना उनकी योग्यता और मेहनत पर भी सवाल उठाता है।

सिर्फ़ वैकेंसी की कमी ही नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परीक्षा घोटाले भी समस्या को और गंभीर बना रहे हैं। हाल के वर्षों में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं पेपरलीक और अनियमितताओं के कारण विवादों में फंसी हैं। इससे युवाओं का भरोसा न केवल भर्ती प्रक्रिया पर, बल्कि सिस्टम पर भी कम होता जा रहा है।

राजस्थान सरकार ने हाल ही में बड़ी संख्या में चपरासी और अन्य पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन इतना बड़ा आवेदन और सीमित पद उपलब्ध होना यह दिखाता है कि युवा रोजगार के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है और युवाओं की संख्या के मुकाबले नौकरी के अवसर बहुत कम हैं।

युवाओं का कहना है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने योग्यतानुसार रोजगार पा सकेंगे, लेकिन हालात ने उन्हें भी छोटी पदों के लिए आवेदन करने को मजबूर कर दिया। कतार में खड़े युवा अपने भविष्य और सपनों की अनिश्चितता के बारे में चिंतित दिख रहे हैं।