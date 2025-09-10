rajasthan tablet based exam preparation rsmssb chairman statement राजस्थान में टैबलेट बेस्ड एग्जाम की तैयारी, जानिए क्या बोले RSMSSB अध्यक्ष, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान में टैबलेट बेस्ड एग्जाम की तैयारी, जानिए क्या बोले RSMSSB अध्यक्ष

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) अब भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि राज्य में जल्द ही टैबलेट्स पर एग्जाम होंगे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 10 Sep 2025 10:22 AM
राजस्थान में टैबलेट बेस्ड एग्जाम की तैयारी, जानिए क्या बोले RSMSSB अध्यक्ष

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) अब भर्ती परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि राज्य में जल्द ही टैबलेट्स पर एग्जाम होंगे। इसके लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर परीक्षण चल रहा है। उन्होंने बताया कि शुरुआती नतीजे पॉजिटिव हैं और आने वाले समय में इस मॉडल को लागू किया जाएगा।

आलोक राज बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर में 19 से 21 सितंबर तक होने वाली ग्रेड 4 परीक्षा की तैयारियों की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबसे पहले 5 हजार, फिर 10 हजार अभ्यर्थियों के एग्जाम टैबलेट्स पर लिए जाएंगे। धीरे-धीरे इसकी संख्या को बढ़ाया जाएगा।

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम कराने के लिए लाखों कम्प्यूटर की जरूरत है। फिलहाल राज्य में सिर्फ 20 हजार कम्प्यूटर उपलब्ध हैं और वो भी अधिकतर प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में। इस कमी को दूर करने के लिए टैबलेट बेस्ड एग्जाम की योजना पर काम किया जा रहा है। शुरुआत में 10 से 15 हजार टैबलेट्स तैयार कर लिए जाएंगे। बाद में उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि बड़े स्तर पर परीक्षाएं आयोजित की जा सकें।

भर्ती परीक्षाओं में सबसे बड़ी चुनौती नकल और पेपर लीक की रही है। आलोक राज ने कहा कि टैबलेट बेस्ड एग्जाम में नकल कैसे रोकी जाए, इस पर परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि डमी कैंडिडेट्स की समस्या से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब ऐसे केस सामने नहीं आएंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक होने की समस्या भी लगभग खत्म हो गई है। पेपर प्रिंटिंग और वितरण की प्रक्रिया को पहले से अधिक मजबूत किया गया है। अब अंतिम समय तक यह पता नहीं चलेगा कि किसके पास कौनसा पेपर सेट पहुंचा है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को एक घंटे पहले बंद किया जाएगा और पूरी परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षार्थियों, खासकर छात्राओं को सलाह दी है कि परीक्षा से पहले मेहंदी लगाने से बचें। उन्होंने कहा कि हाथों के पोर पर मेहंदी लगाने से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। यदि कोई मेहंदी लगाकर आता है तो उसकी फेस स्कैनिंग की जाएगी, लेकिन किसी भी स्थिति में स्कैनिंग जरूर होगी। बेहतर होगा कि अभ्यर्थी इसमें सहयोग करें और उंगलियों के उन हिस्सों पर मेहंदी न लगाएं, जहां से बायोमेट्रिक होता है।

आलोक राज ने भरोसा जताया कि नई तकनीक और कड़े इंतजामों से राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से होंगी। उन्होंने कहा कि टैबलेट्स पर एग्जाम से न सिर्फ नकल की समस्या खत्म होगी बल्कि पेपर लीक का खतरा भी पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकेगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की यह पहल राज्य में होने वाली लाखों परीक्षाओं के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है। इससे उन लाखों युवाओं को भी राहत मिलेगी जो अब तक बार-बार पेपर लीक और नकल की घटनाओं की वजह से प्रभावित होते आए हैं।

