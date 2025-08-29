rajasthan si recruitment cancelled high court order old job reinstatement राजस्थान:पुरानी नौकरी छोड़ थानेदार बने,अब क्या होगा उनका भविष्य? जानें हाई कोर्ट ने क्या दिए निर्देश, Career Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 29 Aug 2025 03:18 PM
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को बहुचर्चित एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। यह भर्ती 859 पदों के लिए आयोजित हुई थी। इस परीक्षा का पेपर पूरे प्रदेश में लीक हुआ और इसमें कई ट्रेनी एसआई भी पकड़े गए थे। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने 202 पेज के आदेश में कहा कि इस भर्ती को जारी रखना संभव नहीं है।

कोर्ट ने माना कि इस भर्ती का पेपर ब्लूटूथ गैंग तक पहुंचा था। इतने बड़े स्तर पर लीक और गड़बड़ी के बाद चयन प्रक्रिया पर सवाल उठे। न्यायालय ने कहा कि इन परिस्थितियों में इस भर्ती को वैध नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने आदेश दिया कि आगामी 2025 की एसआई भर्ती में 2021 के सभी पद जोड़े जाएं। साथ ही, 2021 के सभी अभ्यर्थियों को नई परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिले। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरी छोड़कर एसआई बने थे, उन्हें उनकी पुरानी नौकरी पर बहाल किया जाए।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि अगर किसी ने एसआई बनने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था, तो उसे पुराने पद पर वापस बहाल किया जाए। यह राहत शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

कोर्ट ने माना कि इस पेपर लीक में आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और 6 सदस्यों की भूमिका थी। आदेश में लिखा- “घर के भेदियों ने ही लंका ढहा दी।”

सदस्यों पर गंभीर आरोप

• कोर्ट ने रामूराम राईका की भूमिका पर सवाल उठाए।

• आदेश में लिखा गया कि राईका ने संगीता आर्य, मंजू शर्मा और जसवंत राठी से अपने बच्चों के इंटरव्यू को लेकर बात की थी।

• यह पूरे सिस्टम में सिस्टमैटिक करप्शन को दर्शाता है।

कोर्ट ने माना कि विवादित इंटरव्यू पैनल में बाबूलाल कटारा को शामिल करना गंभीर अपराध था। जबकि उनके खिलाफ पहले से ही उदयपुर में जांच चल रही थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पेपर को प्रिंटिंग प्रेस में जाने से पहले ही लीक कर दिया गया था। आदेश में दर्ज है कि रामूराम राईका ने बाबूलाल कटारा को बताया था कि उसकी बेटी इंटरव्यू में कौनसी ड्रेस पहनेगी, ताकि उसे पहचान सके।

कोर्ट ने माना कि एसआईटी और एसओजी ने इस भर्ती की निष्पक्ष और गहन जांच की। न्यायालय ने कहा कि यह जांच राज्य सरकार के चुनावी घोषणा पत्र की दिशा में ही हुई।

आदेश में दर्ज है कि राज्य सरकार, एडवोकेट जनरल, और कैबिनेट सब-कमेटी ने इस भर्ती को पहले ही रद्द करने की सिफारिश की थी। अगर भर्ती रद्द नहीं होती तो यह प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकती थी।

हाईकोर्ट ने माना कि कई अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी, लेकिन सही और गलत की छंटनी संभव नहीं है। आदेश में लिखा गया-

“अगर पेपर लीक के जरिए एक भी व्यक्ति थानेदार बनता है, तो यह न्याय के खिलाफ होगा।”

Sub Inspector
