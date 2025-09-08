राजस्थान SI भर्ती 2025: 11 सितंबर से डाउनलोड होंगे एडमिट कार्ड, परीक्षा से पहले पढ़ लीजिए पूरे नियम कायदे

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर को दो पारियों में आयोजित की जाएगी।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर को दो पारियों में आयोजित की जाएगी। एडीजी पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभ्यर्थी 9 सितंबर से अपने परीक्षा केंद्र, जिले और पारी से संबंधित जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। वहीं 11 सितंबर से अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण उनके प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं।

पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी भी परिस्थिति में किसी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) लाना जरूरी होगा। इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाना होगा। मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है। इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी समस्या के समाधान के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। अभ्यर्थी राजकॉम के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 या 9352323625 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग के संपर्क नंबर 0141-2821597 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ईमेल आईडी igrecraj@gmail.com पर भी अभ्यर्थी अपनी समस्या भेज सकते हैं।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती राज्य के लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। इस परीक्षा के माध्यम से बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य चरण आयोजित होंगे।

लिखित परीक्षा से जुड़े निर्देशों का पालन करना सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। नियमों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करें।