राजस्थान SI भर्ती 2021 रद्द पर रोक; चयनित SI इंतजार में रहेंगे, हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस थमाया

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 8 Sep 2025 08:25 PM
राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 को लेकर चल रहा विवाद एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, चयनित एसआई को अभी फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए।

दरअसल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपील दायर की गई। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान चयनित एसआई की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएन माथुर ने पैरवी की। उन्होंने तर्क दिया कि याचिका पहले ही सारहीन हो चुकी थी और बावजूद इसके एकलपीठ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए आदेश पारित कर दिया, जो कानून के दायरे में नहीं आता।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सबसे बड़ा सवाल यह उठाया कि एसओजी की जांच रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं तक पहुंची कैसे? कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि एडीजी वीके सिंह के हस्ताक्षर वाली रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं तक बिना किसी शपथ-पत्र के कैसे पहुंच गई। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही यह भी पूछा कि आखिरकार एकलपीठ ने इस रिपोर्ट को अपने फैसले का आधार कैसे बना लिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेंद्र नील ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई रिपोर्ट सही है, तो अदालत उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वहीं, चयनित एसआई के पक्ष में कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया ईमानदारी से पूरी की गई थी और इसे रद्द करना अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है।

डिवीजन बेंच के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों में राहत का माहौल है। चयनित एसआई अनु यादव ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज का आदेश हमारे लिए उम्मीद जगाने वाला है। हमने ईमानदारी से परीक्षा दी और किसी भी तरह की साजिश का हिस्सा नहीं रहे। हमें यकीन है कि अंततः न्याय की जीत होगी।

लीगल एक्सपर्ट प्रतीक कासलीवाल और याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील का कहना है कि आमतौर पर ईमानदारी से पढ़ाई कर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। ऐसे मामलों में बड़ी अदालतें सामान्यतः यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्टे देती हैं। क्योंकि अगर भर्ती रद्द कर दी जाती है तो नौकरी जॉइन कर चुके अभ्यर्थियों के लिए यह सीधा बर्खास्तगी जैसा होता है। इसीलिए अदालतें सुनवाई पूरी होने तक आदेश पर रोक लगाकर स्थिति बरकरार रखती हैं।

अब सरकार को इस मामले पर हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं होती, चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। यानी फिलहाल उनकी नियुक्ति कागजों पर बनी रहेगी।

