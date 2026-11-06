राजस्थान सेट रिजल्ट uok.ac.in पर जारी, राज्य पात्रता परीक्षा में सिर्फ 6 फीसदी पास, देखें विषयवार कटऑफ
Rajasthan SET Result 2026: कोटा विश्वविद्यालय ने राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी uok.ac.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं।
Rajasthan SET Result 2026 , Cut off : कोटा विश्वविद्यालय ने राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (Rajasthan SET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी uok.ac.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता को लेकर हुए इस एग्जाम में केवल 6.59 फीसदी ही पास हुए हैं। राजस्थान सेट में कुल 1,77,901 पंजीकृत अभ्यर्थी थे। इनमें से 1,39,383 ने एग्जाम दिया। इनमें से 9,191 ही परीक्षा में पास हुए हैं।
भूगोल एवं शारीरिक शिक्षा विषय दो पारियों में आयोजित होने के कारण इनमें स्केलिंग फॉर्मूला लागू किया गया है। ई-सर्टिफिकेट व स्कोरकार्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह बाद अभ्यर्थी अपनी SSO ID से डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या रही राजस्थान सेट के मुख्य विषयों की कटऑफ
अंग्रेजी: सामान्य (62.00%), ईडब्ल्यूएस (55.33%), ओबीसी (57.33%), एससी (52.00%), एसटी (50.00%)।
हिंदी: सामान्य (58.00%), ईडब्ल्यूएस (54.67%), ओबीसी (55.33%), एससी (50.00%), एसटी (47.33%)।
राजनीति विज्ञान: सामान्य (60.67%), ईडब्ल्यूएस (56.67%), ओबीसी (58.00%), एससी (53.33%), एसटी (52.00%)।
लोक प्रशासन: सामान्य (66.67%), ईडब्ल्यूएस (61.33%), ओबीसी (64.00%), एससी (54.67%), एसटी (54.00%)।
समाजशास्त्र: सामान्य (59.33%), ईडब्ल्यूएस (53.33%), ओबीसी (55.33%), एससी (47.33%), एसटी (48.67%)।
अर्थशास्त्र: सामान्य (61.33%), ईडब्ल्यूएस (57.33%), ओबीसी (58.00%), एससी (52.00%), एसटी (48.00%)।
भूगोल: सामान्य (66.67%), ईडब्ल्यूएस (61.33%), ओबीसी (64.00%), एससी (57.33%), एसटी (54.67%)।
इतिहास: सामान्य (61.33%), ईडब्ल्यूएस (56.67%), ओबीसी (58.00%), एससी (52.67%), एसटी (50.00%)।
वाणिज्य: सामान्य (74.67%), ईडब्ल्यूएस (71.33%), ओबीसी (72.00%), एससी (66.67%), एसटी (64.00%)।
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2026 के परिणाम के लिए यूजीसी नेट (UGC-NET) दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की गई मार्किंग स्कीम इस प्रकार रही:
प्रत्येक प्रश्न के अंक: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 02 (दो) अंक दिए गए हैं।
नेगेटिव मार्किंग - गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं है।
उत्तर न दिए गए प्रश्न: जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है।
मार्क्ड फॉर रिव्यू : प्रयास किए गए/उत्तर दिए गए सभी प्रश्नों का मूल्यांकन किया गया है, चाहे उन्हें रिव्यू के लिए चिह्नित किया गया हो या नहीं।
विवादित/त्रुटिपूर्ण प्रश्नों और विकल्पों का निपटारा:
एक से अधिक सही विकल्प होने पर: जिन अभ्यर्थियों ने किसी भी एक सही विकल्प को चुना है, उन्हें +2 अंक दिए गए हैं।
सभी विकल्प सही होने पर: उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने वाले (attempted) सभी अभ्यर्थियों को +2 अंक दिए गए हैं।
कोई विकल्प सही न होने / प्रश्न गलत पाए जाने या ड्रॉप होने पर: उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करने वाले केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को +2 अंक दिए गए हैं जिन्होंने उसे एटेम्प्ट किया था।
कुल अंक: दोनों प्रश्नपत्रों (Paper-A और Paper-B) को मिलाकर कुल 300 अंकों के आधार पर एग्रीगेट प्रतिशत निकाला गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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