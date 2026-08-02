Rajasthan SET 2026: राजस्थान सेट लिए बढ़ी आवेदन की अंतिम तिथि, अब 10 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई
Rajasthan SET 2026: राजस्थान सेट परीक्षा (Rajasthan SET 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त कर दी गई है। अभ्यर्थी अधिकारिक पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं।
Rajasthan SET Online Form 2026: राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय (GGTU), बांसवाड़ा ने राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (Rajasthan SET 2026) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
जिन अभ्यर्थियों ने किसी कारणवश अब तक अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं किया था, वे अब बिना किसी परेशानी के 10 अगस्त 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा तिथि बढ़ाने का यह निर्णय उन हजारों छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ है, जो सर्वर डाउन या किसी अन्य तकनीकी समस्या के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे।
क्या है राजस्थान सेट (SET) परीक्षा?
राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET) का आयोजन राज्य के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की पात्रता हासिल करने के लिए किया जाता है। जो अभ्यर्थी यूजीसी नेट (UGC NET) परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए राज्य स्तर पर यह परीक्षा पास करके कॉलेज लेक्चरर बनने का बेहतरीन अवसर होता है।
आवेदन के लिए जरूरी पात्रता और योग्यता
राजस्थान सेट 2026 में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास ये योग्यताएं होनी आवश्यक हैं:
शैक्षणिक योग्यता: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर पूरा होना चाहिए।
आरक्षित वर्ग को छूट: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% के बजाय 50% अंक अनिवार्य हैं।
फाइनल ईयर के छात्र: जो अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (PG) के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए अनंतिम रूप से आवेदन करने के पात्र हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इच्छुक अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ggtu.ac.in या राजस्थान SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
2. SSO आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें, यदि आईडी नहीं है तो नई बना लें।
3. पोर्टल पर Recruitment Portal विकल्प का चयन करें और 'Rajasthan SET 2026' लिंक पर क्लिक करें।
4. आवेदन फॉर्म में अपनी सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
5. मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
6. अपनी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
7. अंत में फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 10 अगस्त के बाद आवेदन की तिथि में दोबारा विस्तार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन फॉर्म जमा कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक या तकनीकी खामियों से बचा जा सके।
लेखक के बारे मेंPrachi
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