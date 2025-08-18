rajasthan second army recruitment rally in sikar from 25 august राजस्थान 25 अगस्त से दूसरी सेना भर्ती रैली, सीकर में होगी आयोजित; पूरी डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान 25 अगस्त से दूसरी सेना भर्ती रैली, सीकर में होगी आयोजित; पूरी डिटेल

सेना की ओर से साल 2025-26 के लिए राजस्थान के लिए दूसरी सेना भर्ती का आयोजन सीकर में होने जा रहा है। अग्निवीरों के लिए यह भर्ती सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित होगी। भर्ती प्रक्रिया 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी।

Krishna Bihari Singh वार्ता, जयपुरMon, 18 Aug 2025 06:59 PM
सेना की ओर से राजस्थान में साल 2025-26 के लिए राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित होगी। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया का यह आयोजन 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगा। रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस रैली जयपुर, सीकर और डीडवाना-कुचामन जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं।

इस रैली में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी यानी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीक, अग्निवीर कार्यालय सहायक एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास और 10वीं पास) श्रेणियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रक्षा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इसमें सिपाही फार्म, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायता की भर्ती भी शामिल है।

रक्षा प्रवक्ता की ओर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, हवलदार शिक्षा (सूचना और तकनीक / साइबर, सूचनात्मक कार्रवाई और भाषाविद), हवलदार सर्वेयर स्वचलित मानचित्रकार, जूनियर कमीशन अधिकारी कैटरिंग और धार्मिक शिक्षक जूनियर कमीशन अधिकारी की क्षेत्रीय और केन्द्रीय श्रेणी की भर्ती रैली का भी आयोजन होगा। भर्ती प्रक्रिया 25 से 26 अगस्त तक चलेगी।

