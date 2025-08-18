राजस्थान 25 अगस्त से दूसरी सेना भर्ती रैली, सीकर में होगी आयोजित; पूरी डिटेल

सेना की ओर से साल 2025-26 के लिए राजस्थान के लिए दूसरी सेना भर्ती का आयोजन सीकर में होने जा रहा है। अग्निवीरों के लिए यह भर्ती सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित होगी। भर्ती प्रक्रिया 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगी।

सेना की ओर से राजस्थान में साल 2025-26 के लिए राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती सीकर के जिला स्टेडियम में आयोजित होगी। अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया का यह आयोजन 25 अगस्त से 16 सितंबर तक चलेगा। रक्षा प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस रैली जयपुर, सीकर और डीडवाना-कुचामन जिलों के युवा शामिल हो सकते हैं।

इस रैली में अग्निवीर सामान्य ड्यूटी यानी अग्निवीर जीडी, अग्निवीर तकनीक, अग्निवीर कार्यालय सहायक एसकेटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं पास और 10वीं पास) श्रेणियों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रक्षा प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इसमें सिपाही फार्म, सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायता की भर्ती भी शामिल है।