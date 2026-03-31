Rajasthan Board 12th Science Result 2026 OUT: राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट जारी, 99.8% लाकर दीपिका बनीं टॉपर
RBSE Board 12th Science Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। छात्र अपना राजस्थान बोर्ड साइंस रिजल्ट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
Rajasthan Board 12th Result 2026 Science check Online: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) की ओर से आज 31 मार्च 2026 को आरबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित छात्र अपना राजस्थान बोर्ड साइंस रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रिजल्ट आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी आसानी से रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम का पास प्रतिशत 97.52% रहा है।RBSE 12th Result 2026 Live Updates
राजस्थान बोर्ड 12वीं में कुल 96.23 फीसदी विद्यार्थी पास हुए हैं। 99.8 फीसदी लाकर दीपिका राजस्थान बोर्ड 12वीं की साइंस टॉपर बनीं। सेल्फ स्टडी से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया । वह आईएएस बनना चाहती हैं। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस स्ट्रीम में लड़कियों का पास प्रतिशत 96.42 प्रतिशत है, जो लड़कों से बेहतर है। वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 92.64% रहा है।
राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस रिजल्ट 2026:
साल 2025 के मुकाबले 2026 में पंजीकृत छात्रों की संख्या में 13,153 की वृद्धि देखी गई है। प्रथम श्रेणी से पास होने वाले छात्र और छात्राओं, दोनों की संख्या में इस वर्ष इजाफा हुआ है। पिछले साल की तरह इस साल भी छात्राओं का पास प्रतिशत (98.34%) छात्रों (97.02%) की तुलना में बेहतर रहा है।
|विवरण (Details)
|वर्ष 2025
|वर्ष 2026
|पंजीकृत परीक्षार्थी
|2,73,915
|2,87,068
|प्रविष्ठ परीक्षार्थी (Appeared)
|2,72,138
|2,85,299
|प्रथम श्रेणी छात्र (1st Div Boys)
|1,45,102
|1,46,644
|प्रथम श्रेणी छात्रा (1st Div Girls)
|96,216
|98,636
|छात्रों का पास प्रतिशत
|98.07%
|97.02%
|छात्राओं का पास प्रतिशत
|99.02%
|98.34%
|कुल परिणाम प्रतिशत
|98.43%
|97.52%
राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस टॉप 10 जिले
रैंक जिला पास प्रतिशत
1 डीडवाना 99.43
2 बाड़मेड़ 99.08
3 जोधपुर 98.94
4 राजसमंद 98.87
5 सीकर 98.85
6 बांसवाड़ा 98.68
7 झुंझूनू 98.59
8 सिरोही 98.55
9 डूंगरपुर 98.54
10 नागौर 98.47
RBSE Board 12th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर जाएं।
2. इसके बाद होम पेज पर आपको 12वीं एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा।
3. इस लिंक पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर यहां सब्मिट करें।
4. इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।
5. रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 में निम्नलिखित जानकारियों को जरूर चेक करें-
1. छात्र का नाम
2. छात्र की जन्मतिथि
3. माता-पिता का नाम
4. परीक्षा का नाम एवं बोर्ड
5. प्राप्त अंक
6. कुल अंक
7. पासिंग स्टेटस
8. स्कूल का नाम
9. छात्र का रोल नंबर
10. पासिंग डिविजन
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
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