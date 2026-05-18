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Rajasthan School Holidays: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू, इस बार 35 दिन में ही खत्म हो जाएगा 'समर वेकेशन'

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan Schools Summer Vacation: राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मियों की छुट्टियां) शुरू हो गई हैं। इस बार विद्यार्थियों को कुल मिलाकर केवल 35 दिनों की ही छुट्टियां मिल सकेंगी।

Rajasthan School Holidays: स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू, इस बार 35 दिन में ही खत्म हो जाएगा 'समर वेकेशन'

Rajasthan Schools Summer Vacation: चिलचिलाती धूप और बढ़ते तापमान के बीच स्कूली बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश (गर्मियों की छुट्टियां) शुरू हो गई हैं। शनिवार इस मौजूदा शैक्षणिक सत्र का आखिरी वर्किंग डे (कार्य दिवस) था, जिसके बाद बच्चों को स्कूल के बैग और पढ़ाई से राहत मिल गई है। हालांकि, इस बार बच्चों को छुट्टियों में मौज-मस्ती करने और नानी के घर जाकर बिताने के लिए पहले के मुकाबले कम समय मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने इस साल छात्र-हित और सिलेबस को समय पर पूरा करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में करीब 10 दिनों की बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। इस नए बदलाव के चलते इस बार विद्यार्थियों को कुल मिलाकर केवल 35 दिनों की ही छुट्टियां मिल सकेंगी।

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21 जून से ही लगेंगे फुल-डे स्कूल, बदला सालों पुराना पैटर्न

शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए नियमों के तहत, इस बार स्कूल सीधे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष मौके पर दोबारा खुल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि 21 जून से ही स्कूलों में नियमित कक्षाएं और नए शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई पूरी तरह और सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएगी। यानी अब सीधे उसी दिन से फुल-डे स्कूल लगेंगे।

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गौरतलब है कि पिछले सालों तक ग्रीष्मकालीन अवकाश का एक अलग और पुराना पैटर्न चलन में था। इसके तहत 21 जून को केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए छात्र और शिक्षक कुछ घंटों के लिए स्कूल आते थे और योग कार्यक्रम संपन्न होने के बाद दोबारा घर लौट जाते थे। इसके बाद नियमित रूप से कक्षाएं और पढ़ाई 1 जुलाई से शुरू होती थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने इस बार इस सालों पुराने ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे अब जुलाई का इंतजार नहीं करना होगा।

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छुट्टियों में भी बंद नहीं रहेगी निगरानी, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

इधर, छुट्टियां शुरू होने के साथ ही शिक्षा विभाग ने स्कूली परिसरों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है। विभाग की ओर से एक सख्त गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत छुट्टियों के लंबे अंतराल के दौरान भी स्कूल परिसरों की सुरक्षा और उनकी उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्था प्रधानों (प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स) को विशेष रूप से पाबंद किया गया है। संस्था प्रधानों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अवकाश के दिनों में भी सरकारी संपत्ति, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट और स्कूल के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें।

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लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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