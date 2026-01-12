Rajasthan Schools Closed: राजस्थान में शरीर कंपा देने वाली ठंड, कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ीं

संक्षेप: Rajasthan Schools Closed: राजस्थान में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जयपुर, सीकर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों के जिला कलेक्टर्स ने स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है।

Rajasthan Schools Closed: राजस्थान में भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जयपुर, सीकर, जैसलमेर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों के जिला कलेक्टर्स ने स्कूलों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग (IMD) द्वारा जारी 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट के बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।

प्रमुख जिलों में छुट्टियों और समय का नया अपडेट प्रदेश के अलग-अलग जिलों में स्थानीय मौसम की स्थिति के अनुसार छुट्टियां घोषित की गई हैं:

जयपुर: राजधानी जयपुर में कड़ाके की ठंड के कारण जिला कलेक्टर ने कक्षा प्री-प्राइमरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 12 और 13 जनवरी 2026 को अवकाश घोषित किया है। हालांकि, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूल आना होगा।

सीकर: शेखावाटी के सीकर में ठंड का असर सबसे अधिक है। यहां कक्षा 5वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां 17 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। वहीं, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय बदलकर सुबह 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक कर दिया गया है।

जैसलमेर और जालौर: जैसलमेर में कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए 14 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जालौर में भी छोटे बच्चों के लिए 14 जनवरी तक अवकाश रहेगा।

हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर: इन उत्तरी जिलों में शीत लहर के चलते पहले ही 12 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई थीं, जिसे अब मौसम की स्थिति देखते हुए और विस्तारित किया जा सकता है।

जोधपुर और उदयपुर में स्कूल समय में बदलाव जहां पूरी तरह छुट्टी घोषित नहीं की गई है, वहां स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि बच्चों को सुबह की भीषण ठंड से बचाया जा सके:

जोधपुर और उदयपुर: जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को सुबह 10:00 बजे से संचालित करने के आदेश दिए हैं।

प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी: प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

मौसम विभाग की चेतावनी: अभी और बढ़ेगी सर्दी मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, आगामी कुछ दिनों तक प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में अति-घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना है। फतेहपुर और चूरू जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान -2°C तक दर्ज किया गया है।