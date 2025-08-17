Rajasthan RSMSSB Patwari Exam 2025 today know Dress Code, guidelines timing rules instructions Rajasthan RSSB Patwari Exam 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा आज, जानें एंट्री टाइम, ड्रेस कोड और एग्जाम गाइडलाइंस, Career Hindi News - Hindustan
RSMSSB Patwari Exam Dress Code: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी जरूरी गाइडलाइंस चेक कर लें ताकि परीक्षा केंद्र पर आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 05:52 AM
RSMSSB Patwari Exam Dress Code: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आज 17 अगस्त 2025 को राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षण का आयोजन दो शिफ्टों में होगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक तय किया गया है। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के लिए लगभग 6.78 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

अगर आप भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो अभी जरूरी गाइडलाइंस चेक कर लें ताकि परीक्षा केंद्र पर आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

1. एंट्री समय

आरएसएमएसएसबी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एग्जाम शुरू होने के एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

2. फोटो आईडी और एडमिट कार्ड

अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा में अपने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट और वैलिड फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर जाएं। आधार कार्ड पर जन्मतिथि छपी होना जरूरी है। विशेष हालात में पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।

3. फोटो की सॉफ्टवेयर से होगी जांच

उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने के लिए 2.5 सेमी * 2.5 सेमी के नए रंगीन फोटो, पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ लेकर आएं। फोटो एक माह से ज्यादा पुराना न हो। सभी फोटो की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी।

4. मेहंदी वालों को देना होगा एफिडेविट

राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अगर हाथों पर मेहंदी लगाकर आएंगे तो उन्हें एफिडेविट देना होगा। पटवारी परीक्षा में शामिल हो रही हैं, वह मेहंदी लगाने से बचें। मेहंदी से बायोमैट्रिक में दिक्कत होती है।

5. घड़ी बैन

परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी इसलिए घड़ी पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, न कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

6. परीक्षा के लिए ड्रैस कोड

पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैन्ट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी।

महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आवेंगी।

परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे।

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टाल, शॉल, मफलर पनकर न आएं।

7. हर प्रश्न के 5 विकल्प

हर प्रश्न के पांच विकल्प होंगे। अगर पहले चार विकल्पों में से यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो पांचवा विकल्प/गोला को गहरा करना होगा। यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प/गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक काल/3 भाग काट लिया जाएगा।

8. एग्जाम पैटर्न -

परीक्षा में प्रश्न पत्र 3 घंटे का और 300 अंकों का होगा। 150 सवाल होंगे। गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी।

