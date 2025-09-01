राजस्थान: RPSC को बड़ा झटका, सदस्य और कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने पद से इस्तीफा दिया

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक बार फिर सुर्खियों में है। आयोग की सदस्य मंजू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक बार फिर विवादों में आ गया है। आयोग की सदस्य और प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास की पत्नी, मंजू शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा नैतिक आधार पर चर्चा का विषय बन गया है।

त्यागपत्र में मंजू शर्मा ने साफ लिखा कि उनके खिलाफ न तो कोई प्रकरण लंबित है और न ही कोई जांच चल रही है। उन्होंने कहा—

“मैं किसी भी मामले में अभियुक्त नहीं हूं। न ही मेरे खिलाफ कोई जांच चल रही है। फिर भी सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और शुचिता को ध्यान में रखते हुए मैंने पद से इस्तीफा देना उचित समझा।”

राजस्थान लोक सेवा आयोग पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में रहा है। आयोग के दो सदस्य हाल ही में अनियमितताओं के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। ऐसे माहौल में मंजू शर्मा ने खुद को इन विवादों से अलग करते हुए राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया।

मंजू शर्मा का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वह केवल RPSC की सदस्य ही नहीं, बल्कि देश के मशहूर कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता डॉ. कुमार विश्वास की पत्नी भी हैं। इस वजह से उनका इस्तीफा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।