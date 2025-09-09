राजस्थान: RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के 14 विषयों की आंसर की जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 की प्रतीक्षित मॉडल आंसर की (Answer Key) जारी कर दी है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 की प्रतीक्षित मॉडल आंसर की (Answer Key) जारी कर दी है। आयोग ने कुल 14 विषयों की आंसर की अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे।

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन 14 विषयों की परीक्षा का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2025 तक किया गया था। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है कि यदि उन्हें किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है तो वे 10 सितंबर से 12 सितंबर 2025 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे।

आरपीएससी ने बताया कि मॉडल आंसर की के साथ-साथ परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना होगा कि वे आपत्तियां केवल मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमांक के अनुसार ही दर्ज करें। आपत्ति दर्ज करते समय प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी बिना प्रमाण के आपत्ति दर्ज करता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल वही अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं जिन्होंने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। बाहरी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आपत्तियों पर शुल्क भी तय किया गया है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थी को 100 रुपए प्रति प्रश्न (सेवा शुल्क अतिरिक्त) का भुगतान करना होगा। यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा, यानी आपत्तियां सही पाई जाएं या न पाई जाएं, शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

भुगतान की सुविधा अभ्यर्थियों को ई-मित्र कियोस्क अथवा सीधे रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे के जरिए उपलब्ध है। आयोग ने साफ कहा है कि शुल्क का भुगतान न करने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही ली जाएंगी। किसी भी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां मान्य नहीं होंगी। साथ ही अभ्यर्थी केवल एक बार ही आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। 12 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए तय समय सीमा के भीतर ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में तकनीकी कठिनाई आती है तो वह ईमेल के माध्यम से recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा आयोग ने हेल्पलाइन नंबर 9352323625 और 7340557555 भी जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके मदद ली जा सकती है।