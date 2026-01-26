Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में निकली सरकारी नौकरियां, 12वीं पास से लेकर इंजीनियरों तक के लिए मौका

संक्षेप: Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने साल 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 98 पदों पर उम्मीदवारों नियुक्ति की जाएगी।

Rajasthan RIICO Bharti 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम (RIICO) ने साल 2026 के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो राजस्थान सरकार के अधीन एक प्रतिष्ठित संस्थान में काम करना चाहते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रीको (RIICO) द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा, जिनमें जूनियर इंजीनियर, सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक और ड्राफ्ट्समैन जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 98 पदों पर उम्मीदवारों नियुक्ति की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 तय की गई है।

पदों की डिटेल्स और शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं:

जूनियर इंजीनियर (JE): इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम (जैसे सिविल या इलेक्ट्रिकल) में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है।

सहायक लेखाधिकारी: इसके लिए उम्मीदवारों का कॉमर्स (B.Com) में स्नातक होना और लेखांकन का ज्ञान होना जरूरी है।

जूनियर असिस्टेंट: जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हैं और उनके पास कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट (जैसे RSCIT) है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अन्य पद: ड्राफ्ट्समैन और प्रोग्रामर जैसे पदों के लिए संबंधित तकनीकी योग्यता मांगी गई है।

Rajasthan RIICO Bharti 2026 Apply Online Link आयु सीमा और चयन प्रक्रिया आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC और महिलाओं) को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी।

चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, भूगोल और संबंधित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट (दक्षता परीक्षा) भी ली जाएगी। अंत में, सफल उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन? इच्छुक और योग्य उम्मीदवार RIICO की आधिकारिक वेबसाइट riico.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक डॉक्यूमें और फोटो अपलोड करने होंगे। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।