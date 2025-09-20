rajasthan result delay candidate marriage issue rssb chairman reply राजस्थान: रिजल्ट लेट होने पर अभ्यर्थी ने जताई शादी टूटने की आशंका;RSSB अध्यक्ष ने ये दिया जवाब, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान: रिजल्ट लेट होने पर अभ्यर्थी ने जताई शादी टूटने की आशंका;RSSB अध्यक्ष ने ये दिया जवाब

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 12:29 PM
राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सोशल मीडिया पर वैसे तो हमेशा गंभीर सवाल-जवाब करते दिखते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा “दिलचस्प” हो गया। हुआ यूं कि चेतन नाम का एक अभ्यर्थी शादी की टेंशन लेकर सीधा अध्यक्ष जी के दरबार में पहुंच गया।

चेतन ने सोशल मीडिया पर सवाल ठोक दिया –

“सर, कनिष्ठ अनुदेशक वेल्डर ट्रेड का रिजल्ट क्यों नहीं आया? सोचा था सबके साथ हमारा भी रिजल्ट आएगा। आपने तो शादी के सपने तोड़ दिए। रिजल्ट खैच के पटक दो मालिक, शादी का जुगाड़ हो जाएगा।”

अब आलोक राज भी किसी से कम नहीं। जवाब में बोले –

“भाई चेतनजी, अगर आपकी मंगेतर नौकरी के रिजल्ट पर ही शादी कर रही है और रिजल्ट न आने पर छोड़ देगी तो अच्छा होगा पीछा छुड़ा लो। बाद में भी किसी और वजह से छोड़ सकती है।”

मतलब साफ है – रिजल्ट का इंतजार करो, लेकिन शादी का सपना देखकर टेंशन मत लो।

यही नहीं, अध्यक्ष जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने मजेदार तड़का लगाते हुए कहा –

“चेतनजी, लाइफ एंजॉय कर लो। शादी के सपने बहुत हसीन होते हैं, लेकिन हकीकत से बहुत परे होते हैं। मुझे लगता है आप भी बाकी सब जैसे लड्डू खाकर पछताना चाहते हो। खैर, रिजल्ट तो हम बहुत जल्दी पटक देंगे, लेकिन जीवनसंगिनी चुनो तो बाहरी खूबसूरती से ज्यादा आंतरिक वैल्यूज देखो।”

अब जरा सोचो, रिजल्ट पूछने गया लड़का, और सलाह में उसे “जीवन दर्शन” का पूरा पैकेज मिल गया। सोशल मीडिया पर लोग भी इस मजेदार बातचीत का खूब मजा लेने लगे। किसी ने लिखा –

“भाई, शादी से पहले ही लड्डू का ट्रेलर दिखा दिया अध्यक्ष जी ने।”

तो किसी ने कहा –

“रिजल्ट से ज्यादा काम की टिप्स मिल गईं चेतन को।”

चेतन बेचारे सोच रहे होंगे – रिजल्ट पूछने गया था, और हाथ में शादी की “आंतरिक वैल्यूज” की पोटली पकड़वा दी गई।

लेकिन मानना पड़ेगा, आलोक राज का जवाब वाकई हटके था। जहां बाकी अफसर सिर्फ तारीख टालते रहते हैं, वहीं उन्होंने रिजल्ट के साथ “रिलेशनशिप गाइडेंस” भी दे डाला।

