राजस्थान REET मेन्स रिजल्ट 2026 पर क्या है ताजा अपडेट, कब खत्म होगा इंतजार; 7 हजार से ज्यादा पदों है वैकेंसी
राजस्थान REET मेन्स रिजल्ट 2026 मई के पहले हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा लेवल-1 और लेवल-2 के कट-ऑफ मार्क्स, स्कोरकार्ड अपनी SSO ID का इस्तेमाल करके rssb.rajasthan.gov.in पर PDF डाउनलोड करें।
rajasthan reet mains result 2026 : राजस्थान में सरकारी मास्टर बनने का सपना देख रहे हजारों नौजवानों की धड़कनें इन दिनों काफी तेज हैं। वजह एकदम साफ है- राजस्थान रीट मेन्स 2026 (Rajasthan REET Mains Result 2026) के नतीजों का बेसब्री से इंतजार। इस साल की शुरुआत में, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तब लाखों उम्मीदवारों ने पूरी शिद्दत और पक्की तैयारी के साथ इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। अब जैसे-जैसे मई की गर्मी बढ़ रही है, नतीजों को लेकर सुगबुगाहट भी उसी रफ्तार से तेज होती जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही लेवल-1 (प्राइमरी) और लेवल-2 (अपर प्राइमरी) थर्ड ग्रेड शिक्षक पदों के लिए अपना बहुप्रतीक्षित रिजल्ट जारी कर सकता है। अगर आपने भी दिन-रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी की थी और परीक्षा हॉल में अपना सौ फीसदी दिया था तो ये खबर आपके लिए ही है।
कब खत्म होगा रिजल्ट का इंतजार?
भले ही अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से रिजल्ट की कोई पक्की या आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले कुछ सालों के ट्रेंड और अंदरूनी खबरों पर गौर करें, तो मई 2026 का पहला हफ्ता सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी हफ्ते बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नतीजों का लिंक एक्टिव कर देगा। जैसे-जैसे दिन गुजर रहे हैं, उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं।
7759 पदों पर थी वैकेंसी
इस भर्ती अभियान के जरिए पूरे सूबे में प्राइमरी (लेवल-1) और अपर प्राइमरी (लेवल-2) के हजारों खाली पद भरे जाने हैं। आपको याद दिला दें कि बोर्ड ने इन अहम पदों के लिए 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2026 के बीच लिखित परीक्षा का आयोजन किया था। राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर कई शिफ्टों में पेपर कराए गए थे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद केंद्रों के बाहर उम्मीदवारों की जो भारी भीड़ उमड़ी थी। अब जबकि परीक्षा हुए काफी लंबा वक्त बीत चुका है, तो आरएसएमएसएसबी (RSMSSB) ने परिणामों का पूरा खाका तैयार कर लिया है और बस फाइनल मुहर लगने की देरी है।
स्कोरकार्ड और कट-ऑफ पर रहेगी कड़ी नजर
रिजल्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों को उनका स्कोरकार्ड भी दिखा दिया जाएगा। इसी के साथ कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, जिससे यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कौन अगले राउंड यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहा है और किसे अभी और संघर्ष करना है। जिन उम्मीदवारों का नंबर इस लिस्ट में आ जाएगा... समझ लीजिए कि उनकी मंजिल अब बस कुछ ही कदम दूर है।
राजस्थान रीट मेन्स 2026 पर एक नजर
- संबंधित बोर्ड: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB)
- परीक्षा का नाम: थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती - लेवल-1 (प्राइमरी) और लेवल-2 (अपर प्राइमरी)
- कुल खाली पद: 7,759
- परीक्षा की तारीखें: 17 जनवरी से 20 जनवरी 2026
- रिजल्ट जारी होने का मोड: ऑनलाइन
- रिजल्ट का स्टेटस: मई के पहले हफ्ते में आने की पूरी उम्मीद
- आधिकारिक वेबसाइट्स: rsmssb.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे अपना रीट मेन्स रिजल्ट
जब किसी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट जारी होता है, तो अक्सर वेबसाइट पर इतना भारी ट्रैफिक आ जाता है कि सर्वर डाउन हो जाता है। ऐसे में किसी भी तरह की हड़बड़ी या घबराहट से बचने के लिए आपको रिजल्ट चेक करने का सही और सीधा तरीका पहले से मालूम होना चाहिए। आप नीचे बताए गए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके बिना किसी परेशानी के अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
1. सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in या recruitment.rajasthan.gov.in को खोलना होगा।
2. वेबसाइट के होमपेज पर जाते ही आपको सामने की तरफ "Result" (रिजल्ट) का एक टैब दिखाई देगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है।
3. वहां पर आपको "Direct Recruitment of Primary and Upper Primary School Teacher 2025-26 Result Download Link" नजर आएगा। इस लिंक को ध्यान से खोजकर उस पर टैप करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपसे आपकी लॉगिन डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपको अपनी 'SSO ID' और 'Date of Birth' (जन्मतिथि) बिल्कुल सही-सही भरनी होगी।
5. सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए 'Submit' बटन पर क्लिक कर दें।
6. कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका रीट मेन्स 2026 का पूरा रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा।
7. इसे अच्छी तरह से चेक करें और भविष्य की जरूरत के लिए इसकी पीडीएफ कॉपी (PDF) डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। चाहें तो इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर रख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव