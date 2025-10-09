rajasthan recruitment exam center location gate photo guide अब नहीं भटकेगा कोई अभ्यर्थी, राजस्थान में भर्ती परीक्षा के लिए मिलेगा गेट की फोटो और लोकेशन लिंक,जानिए कैसे, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़rajasthan recruitment exam center location gate photo guide

अब नहीं भटकेगा कोई अभ्यर्थी, राजस्थान में भर्ती परीक्षा के लिए मिलेगा गेट की फोटो और लोकेशन लिंक,जानिए कैसे

जयपुर की एक ठंडी सुबह… भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के बीच अचानक एक खबर फैलती है — “अब परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और गेट की फोटो पहले से मिल जाएगी!

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 9 Oct 2025 01:31 PM
जयपुर की एक ठंडी सुबह… भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे लाखों अभ्यर्थियों के बीच अचानक एक खबर फैलती है — “अब परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और गेट की फोटो पहले से मिल जाएगी!” सुनते ही हर छात्र के मोबाइल पर नोटिफिकेशन की बाढ़ आ जाती है। पर ये बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक नई सोच की कहानी है — राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कहानी, जिसने सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है।

कहानी की शुरुआत होती है उन परेशान अभ्यर्थियों से, जो हर परीक्षा में गलत सेंटर पर पहुंच जाते थे। कोई आखिरी मिनट में रास्ता भटक जाता, तो कोई गली के अंदर फंसा रह जाता। परीक्षा शुरू हो जाती, और बाहर खड़ा होता एक सपना — अधूरा। इस दर्द को समझने वाले थे RSSB के अध्यक्ष आलोक राज, जिन्होंने तय किया कि अब “कंफ्यूजन” शब्द परीक्षा का हिस्सा नहीं रहेगा।

बोर्ड की टीम महीनों से एक खामोश मिशन पर थी। कैमरे से खींची जा रही थीं गेट की तस्वीरें, तैयार हो रही थीं सेंटर की लोकेशन फाइलें। एक डिजिटल नक्शा बन रहा था — जो अभ्यर्थियों की तकलीफ का अंत बनने वाला था। और अब आखिरकार, बोर्ड ने एलान किया — “हर उम्मीदवार को अपने परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य द्वार की फोटो मिलेगी।”

लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। असली ट्विस्ट आता है परीक्षा के समय में बदलाव से। अब तक सुबह 9 बजे की परीक्षा में कई अभ्यर्थी नींद और दूरी से लड़ रहे थे। कोई बस मिस करता, कोई होटल में रात काटता। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की आवाज सुनी — और फैसला लिया, “अब परीक्षा सुबह 11 बजे से होगी।”

यानी अब न ठंड में कांपते हुए यात्रा, न रात की बेआराम नींद — सब कुछ अब थोड़ा आसान होगा।

इस नए अध्याय की शुरुआत 2 नवंबर को होने वाली ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा से होगी। पहला फेज जयपुर और कुछ जिलों में लागू होगा, फिर धीरे-धीरे यह बदलाव पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा।

पर कहानी का तीसरा मोड़ अभी बाकी है — ड्रेस कोड का। पिछली परीक्षाओं में ड्रेस को लेकर जो भ्रम रहा, उसने कई अभ्यर्थियों को गेट पर रोक दिया था। किसी को जूतों के कारण एंट्री नहीं मिली, तो कोई बटन वाली शर्ट में लौटाया गया।

अब इस बार, कोई अस्पष्टता नहीं होगी। बोर्ड ने तय किया है कि ड्रेस कोड की स्पष्ट गाइडलाइन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर ही दी जाएगी। साथ ही हर परीक्षा केंद्र के गेट पर भी ये नियम चस्पा होंगे — ताकि गार्ड से लेकर सुपरवाइज़र तक एक ही नियम पर काम करें।

और आलोक राज की सोच साफ़ है — “भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी न हो, यही हमारी असली परीक्षा है।”

तो अब राजस्थान की भर्ती परीक्षाएं सिर्फ कॉपी और एडमिट कार्ड की कहानी नहीं रहेंगी। अब ये होगी एक टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी की नई कहानी, जहां हर कदम डिजिटल होगा, हर लोकेशन साफ़ — और हर सपने के लिए रास्ता सही।

कहानी की आखिरी लाइन बस यही कहती है —

अब गेट के बाहर नहीं, परीक्षा के अंदर तय होगा भविष्य।

RSMSSB
