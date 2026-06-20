राजस्थान PTI भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, 13 सितंबर को नहीं होगा एग्जाम; 900 पदों पर होनी थी भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से बताया गया है कि PTI भर्ती एग्जाम 13 सितंबर को नहीं हो पाएगा। यानी साल 2026 में यह एग्जाम नहीं हो पाएंगे। बोर्ड ने संभावना जताते हुए कहा कि यह एग्जाम अप्रैल 2027 में कराया जा सकता है।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) बनने का सपना देख रहे युवाओं को एक बड़ा झटका लगा है। क्योंकि राजस्थान पीटीआई भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से बताया गया है कि PTI भर्ती एग्जाम 13 सितंबर को नहीं हो पाएगा। यानी साल 2026 में यह एग्जाम नहीं हो पाएंगे। बोर्ड ने संभावना जताते हुए कहा कि यह एग्जाम अप्रैल 2027 में कराया जा सकता है।

RSSB के अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के अध्यक्ष आलोक राज ने इस विषय में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि PTI भर्ती एग्जाम 13 सितंबर को नहीं हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा क अर्थना में रूल्स से संबंधित कुछ क्लैरिफिकेशन के बाद ही विज्ञप्ति निकलेगी। इसलिए ये परीक्षा 2026 में आयोजित नहीं होगी। एग्जाम को लेकर कहा कि अब एग्जाम अप्रैल 2027 में प्रयास करेंगे! फ्रेश फिक्स डेट अर्थना में रूल्स क्लैरिटी आने के बाद ही आएगी।

इससे पहले 17 जून को एक्स पर एक यूजर ने उनसे पूछा था कि सर पीटीआई भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा। इस विषय में जानकारी देते हुए आलोक राज ने बताया कि PTI भर्ती अर्थना पर कुछ क्लैरिफिकेशन लिए जा रहे हैं, जैसे ही अर्थना पर क्लैरिटी हो जाएगी हम नोटिफाई कर देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये परीक्षा आगे सरकानी पड़ सकती है। इसके बाद आज यानी 20 जून को यह ताजा जानकारी दी है।

900 पदों पर होनी है भर्ती बता दें कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) प्रदेश में करीब 900 पदों पर पीटीआई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) जारी करने की तैयारी में था। इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि जून के अंतिम सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए करीब 1 महीने का समय मिलेगा। बोर्ड के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 13 सितंबर को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह जानकारी खुद आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दी थी।

भर्ती के लिए संभावित योग्यता अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक (12वीं) परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के निर्धारित मानकों के अनुसार शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.), डी.पी.एड. डिप्लोमा या सी.पी.एड. प्रमाणपत्र होना जरूरी है।

आयु सीमा पीटीआई भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी।