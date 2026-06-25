राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट जारी, मोबाइल पर ऐसे करें चेक

परीक्षार्थी ptetvmoukota2026.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी अपने रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट?

Rajasthan PTET Result 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी परिणाम जारी कर दिया है। नतीजे सुबह 11.30 बजे जारी होगा होगा। परीक्षार्थी ptetvmoukota2026.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी अपने रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट?

मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट इसके लिए आपके पास एन्ड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए।

साथ ही आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा मौजूद होनी चाहिए।

अब आप इसमें अपने गूगल या गूगल क्रोम ऐप पर जाएं।

यहां आपको ptetvmoukota2026.in पर जाना होगा।

इसके बाद यहां होम पेज पर दो वर्षीय बीएड कोर्स को चुने और नीचे रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

फिर आपके सामने रिजल्ट का लिंक ओपन होगा।

यहां रोल नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स डालें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा। भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर लें।

आपको बता दें कि पीटीईटी से 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला मिलेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 14 जून को आयोजित की गई था। नतीजे जयपुर स्थित क्षेत्रीय केंद्र से घोषित किए जाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिणाम जारी करेंगे। 14 जून को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 7 हजार 575 परीक्षार्थी शामिल हुए। पीटीईटी परिणाम जारी होने के साथ ही राज्य के 935 बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वर्ष बीएड पाठ्यक्रमों की कुल 1,07,040 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे तथा नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होने की संभावना है। हांलाकि इस साल बीएड कालेजों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा कम रहेगी।

आपको बता दें कि पिछले साल तक पीटीईटी से दो वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स में दाखिला मिलता था। लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन के बाद 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है और दाखिले रोक दिए गए हैं।