राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट जारी, मोबाइल पर ऐसे करें चेक
परीक्षार्थी ptetvmoukota2026.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी अपने रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट?
Rajasthan PTET Result 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान पीटीईटी परिणाम जारी कर दिया है। नतीजे सुबह 11.30 बजे जारी होगा होगा। परीक्षार्थी ptetvmoukota2026.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल पर भी अपने रिजल्ट आसानी से देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट?
मोबाइल पर कैसे चेक करें राजस्थान पीटीईटी का रिजल्ट
इसके लिए आपके पास एन्ड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए।
साथ ही आपके मोबाइल में इंटरनेट की सुविधा मौजूद होनी चाहिए।
अब आप इसमें अपने गूगल या गूगल क्रोम ऐप पर जाएं।
यहां आपको ptetvmoukota2026.in पर जाना होगा।
इसके बाद यहां होम पेज पर दो वर्षीय बीएड कोर्स को चुने और नीचे रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।
फिर आपके सामने रिजल्ट का लिंक ओपन होगा।
यहां रोल नंबर, जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स डालें और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर होगा। भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर लें।
आपको बता दें कि पीटीईटी से 2 वर्षीय बीएड कोर्स में दाखिला मिलेगा। बीएड प्रवेश परीक्षा 14 जून को आयोजित की गई था। नतीजे जयपुर स्थित क्षेत्रीय केंद्र से घोषित किए जाएंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा परिणाम जारी करेंगे। 14 जून को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 7 हजार 575 परीक्षार्थी शामिल हुए। पीटीईटी परिणाम जारी होने के साथ ही राज्य के 935 बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस वर्ष बीएड पाठ्यक्रमों की कुल 1,07,040 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे तथा नया शैक्षणिक सत्र जुलाई से शुरू होने की संभावना है। हांलाकि इस साल बीएड कालेजों में दाखिले के लिए अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा कम रहेगी।
आपको बता दें कि पिछले साल तक पीटीईटी से दो वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स में दाखिला मिलता था। लेकिन एनसीटीई की गाइडलाइन के बाद 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स बंद कर दिया गया है और दाखिले रोक दिए गए हैं।
रिजल्ट के बाद जारी होगा काउंसलिंग शेड्यूल
रिजल्ट घोषित होने के बाद सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश और सीट आवंटन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन की तारीखें और प्रवेश से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन से होगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन करना होगा। सीट आवंटन उम्मीदवार की रैंक, श्रेणी (कैटेगरी), सीटों की उपलब्धता, चुने गए कोर्स और कॉलेज प्रेफरेंस जैसे विभिन्न मानकों के आधार पर किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।