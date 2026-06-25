Rajasthan PTET Result 2026: राजस्थान में कितने है बीएड के कॉलेज, कैसे मिलेगा एडमिशन? जानें पूरी डिटेल्स

पीटीईटी परीक्षा राजस्थान में बीएड कोर्स में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। इसी परीक्षा के आधार पर राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाता है।

Rajasthan PTET Result 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा ने आज यानी 25 जून को पीटीईटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। पीटीईटी परीक्षा राजस्थान में बीएड कोर्स में प्रवेश का प्रमुख माध्यम है। इसी परीक्षा के आधार पर राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में कितने बीएड कॉलेज है और कैसे एडमिशन मिलेगा।

कितनी सीटें और कितनी बीएड कॉलेज राजस्थान पीटीईटी रिजल्ट जारी होने के साथ ही राज्य के 935 सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। इस साल दो वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की 1.07 लाख से अधिक सीटों पर दाखिले होंगे। नया शैक्षणिक सत्र जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार सीटों की तुलना में प्रतियोगिता अपेक्षाकृत कम रह सकती है जिससे अधिक अभ्यर्थियों को दाखिले का अवसर मिल सकता है।

14 जून को हुई थी परीक्षा आपको बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा 14 जून को आयोजित की गई था। नतीजे जयपुर स्थित क्षेत्रीय केंद्र से घोषित किए जाएंगे। 14 जून को आयोजित परीक्षा में पंजीकृत 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थियों में से 1 लाख 7 हजार 575 परीक्षार्थी शामिल हुए। रिजल्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग और कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे।

रिजल्ट के बाद क्या होगा? पीटीईटी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवार अपनी पसंद के कॉलेजों का चयन कर सकेंगे। इसके बाद मेरिट, श्रेणी और सीटों की उपलब्धता के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। कॉलेज अलॉटमेंट के बाद अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) और निर्धारित फीस जमा करनी होगी। सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उम्मीदवार संबंधित बीएड कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे।

आरक्षण के तहत मिलेगा लाभ राजस्थान सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार बीएड प्रवेश प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। राज्य के बाहर के सभी अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) में माना जाएगा।

राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान इस प्रकार है:

अनुसूचित जाति (SC) : 16%

अनुसूचित जनजाति (ST) : 12%

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) : 21%

अति पिछड़ा वर्ग (MBC) : 5%

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) : 10%