Rajasthan PTET 2025 : B.ED दाखिले के लिए दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

Rajasthan PTET 2025 , Rajasthan PTET Seat Allotment List Released : राजस्थान में बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और दो साल के बीएड कोर्स में दाखिला पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने आज यानी 18 अगस्त 2025 को पीटीईटी (PTET) 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2025.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं।