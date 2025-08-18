Rajasthan PTET 2025 : Second phase seat allotment list released for B Ed admission check here Rajasthan PTET 2025 : B.ED दाखिले के लिए दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
Rajasthan PTET 2025 : Second phase seat allotment list released for B Ed admission check here

Rajasthan PTET 2025 : B.ED दाखिले के लिए दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

Rajasthan PTET 2025 : राजस्थान पीटीईटी 2025 काउंसलिंग का दूसरा चरण पूरा हो चुका है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। चुने गए अभ्यर्थियों को 22000 रुपये फीस जमा कर 25 अगस्त तक कॉलेज में रिपोर्ट करना जरूरी है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:47 PM
Rajasthan PTET 2025 : B.ED दाखिले के लिए दूसरे चरण की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी, ऐसे करें चेक

Rajasthan PTET 2025 , Rajasthan PTET Seat Allotment List Released : राजस्थान में बीए-बीएड, बीएससी-बीएड और दो साल के बीएड कोर्स में दाखिला पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने आज यानी 18 अगस्त 2025 को पीटीईटी (PTET) 2025 काउंसलिंग के दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2025.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan PTET Seat Allotment List Released : फीस जमा करने और रिपोर्टिंग की तारीखें

  • अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये की शेष प्रवेश फीस 18 अगस्त से 23 अगस्त तक जमा करनी होगी।
  • चयनित उम्मीदवारों को 18 अगस्त से 25 अगस्त के बीच अपने-अपने आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

Rajasthan PTET Seat Allotment List Released : ऐसे करें अलॉटमेंट रिजल्ट चेक

1. आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2025.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए लिंक “Print Allotment Order” पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन डिटेल भरकर सबमिट करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहे अलॉटमेंट रिजल्ट को चेक करें।

5. रिजल्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

Rajasthan PTET
