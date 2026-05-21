राजस्थान पुलिस SI टेलीकॉम PET रिजल्ट जारी, rpsc.rajasthan.gov.in पर करें चेक
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान पुलिस SI टेलीकॉम PET रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने SI टेलीकॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं।
अप्रैल में हुआ था फिजिकल टेस्ट
राजस्थान पुलिस SI टेलीकॉम भर्ती के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 9 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया था। इस परीक्षा का आयोजन राजस्थान पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से कराया गया था। आयोग ने अनुसूचित क्षेत्र और गैर-अनुसूचित क्षेत्र दोनों के उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया है।
इंटरव्यू राउंड में पहुंचेंगे सफल उम्मीदवार
जो उम्मीदवार PET राउंड में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी इंटरव्यू में शामिल होना होगा। आयोग की तरफ से इंटरव्यू की तारीखें अभी जारी नहीं की गई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही इसका पूरा शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
वेबसाइट पर नजर बनाए रखें उम्मीदवार
RPSC ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि इंटरव्यू डेट, एडमिट कार्ड और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी जरूरी अपडेट मिस न हो। भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू अहम भूमिका निभाने वाले हैं।
ऐसे चेक करें Rajasthan Police SI Telecom PET Result 2026
उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
- सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर दिए गए “Results” सेक्शन पर क्लिक करें
- “Sub Inspector Telecom PET Result 2026” लिंक खोलें
- स्क्रीन पर रिजल्ट PDF दिखाई देगा
- अब अपना रोल नंबर सूची में चेक करें
- भविष्य के लिए PDF डाउनलोड करके सेव कर लें
इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें
PET क्लियर करने वाले उम्मीदवारों के लिए अब सबसे बड़ा फोकस इंटरव्यू राउंड होगा। भर्ती विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस, टेलीकॉम सिस्टम, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इंटरव्यू में आत्मविश्वास और सही जवाब देने की क्षमता चयन में अहम साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव