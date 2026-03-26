RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : 5 और 6 अप्रैल को राजस्थान पुलिस SI भर्ती परीक्षा, सिटी स्लिप ऐसे करें डाउनलोड
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : राजस्थान के उन तमाम युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर सामने आई है जो दिन रात खाकी वर्दी पहनने का सपना अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। अगर आपने भी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर (SI) बनने के लिए आवेदन किया था, तो अब अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का वक्त आ गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आखिरकार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2026 की आधिकारिक तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, इस बहुप्रतीक्षित परीक्षा का आयोजन 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा दो दिनों तक चलेगी और इसे दो अलग अलग शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (rpsc.rajasthan.gov.in) पर 25 मार्च 2026 को परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल और नोटिस जारी कर दिया है, जिसे सभी उम्मीदवार जाकर चेक कर सकते हैं।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : कई महीनों का इंतजार हुआ खत्म
आपको याद दिला दें कि इस अहम भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत पिछले साल गर्मियों में हुई थी। राजस्थान पुलिस एसआई के पदों पर भर्ती के लिए 10 अगस्त 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो लगभग एक महीने तक चलकर 8 सितंबर 2025 को समाप्त हुई थी। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद से ही लाखों उम्मीदवार परीक्षा की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब जब परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उम्मीदवारों को बिना वक्त बर्बाद किए अपने रिवीजन पर पूरा फोकस करना चाहिए।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : परीक्षा का पूरा शेड्यूल और टाइमिंग
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए इसे दो दिनों और हर दिन दो शिफ्टों में बांटने का फैसला किया है। परीक्षा सुबह और दोपहर की शिफ्ट में होगी। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि किस दिन कौन सा पेपर होगा:
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : 5 अप्रैल 2026 (पहला दिन):
पहली शिफ्ट (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक): इस शिफ्ट में उम्मीदवारों को 'सामान्य हिंदी' (General Hindi) का पेपर देना होगा।
दूसरी शिफ्ट (दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक): दोपहर की शिफ्ट में 'सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान' (General Knowledge & General Science) की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : 6 अप्रैल 2026 (दूसरा दिन):
पहली शिफ्ट (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक): दूसरे दिन भी सुबह की शिफ्ट में 'सामान्य हिंदी' का पेपर होगा।
दूसरी शिफ्ट (दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक): दोपहर की शिफ्ट में 'सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान' का पेपर लिया जाएगा।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : कब आएगी एग्जाम सिटी स्लिप?
परीक्षा से पहले छात्रों की सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि उनका सेंटर किस शहर में पड़ा है, ताकि वे अपने सफर की प्लानिंग कर सकें। आयोग ने इसका भी पूरा ख्याल रखा है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा से करीब एक हफ्ते पहले यानी 29 मार्च 2026 को 'एग्जाम सिटी स्लिप' जारी कर दी जाएगी। उम्मीदवार अपने राजस्थान SSO (Single Sign On) पोर्टल पर लॉगिन करके यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस जिले या शहर में आयोजित होने वाली है।
RPSC Rajasthan Police SI Exam 2026 : एडमिट कार्ड को लेकर जरूरी अपडेट
एग्जाम सिटी स्लिप के बाद बारी आती है फाइनल एडमिट कार्ड की, जिसके बिना परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिल सकती। RPSC के मुताबिक, राजस्थान पुलिस SI परीक्षा के एडमिट कार्ड 2 अप्रैल 2026 को जारी कर दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने SSO पोर्टल पर जाकर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग का समय और परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी दिशानिर्देश लिखे होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें और परीक्षा के दिन एक वैध आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) ले जाना बिल्कुल न भूलें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव