Rajasthan Police Result 2025 download pdf: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सभी जिलों का रिजल्ट जारी, जिलेवार Link

संक्षेप: Rajasthan Police Result 2025 download pdf : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का जिलेवार रिजल्ट जारी कर दिया गया है। police.rajasthan.gov.in पर लिखित परीक्षा परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों की जिलेवार चयन सूची जारी कर दी गई है।

Wed, 19 Nov 2025 10:04 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
Rajasthan Police Result 2025 download pdf : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का जिलेवार रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर लिखित परीक्षा परिणाम में सफल रहे अभ्यर्थियों की जिलेवार चयन सूची जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का यह भर्ती अभियान कुल 10000 पदों के लिए है। इसकी लिखित परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। 17 सितंबर को इसकी आंसर-की जारी की गई थी। अब लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट दिसंबर दूसरे सप्ताह में होगा।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?

- सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर, 'भर्ती और परिणाम' टैब पर क्लिक करें।

- अब Rajasthan Police Constable Result 2025 Link पर क्लिक करें।

- अपने जिले और पद के परिणाम के लिंक पर क्लिक करें।

- इसमें आपको चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट मिलेगी।

- अपना रोल नंबर सर्च करें और पीडीएफ भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

सभी जिलों का लिंक यहां देखें 

आयुक्तालय जोधपुर कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

सीआईडी आईबी कॉन्स्टेबल सामान्य भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTS_IB_e2edafc756.pdf

जिला कोटा ग्रामीण कॉन्स्टेबल सामान्य भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_KOTA_R_ba562c6fa8.pdf

जीआरपी अजमेंर कॉन्स्टेबल सामान्य भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_GRP_AJM_e54961c047.pdf

जिला बांडमेर कॉन्स्टेबल चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_DR_NTSP_BMR_5583380f80.pdf

जिला सवाईमाधोपुर कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_DR_NTSP_SMR_c215a2e053.pdf

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_SMR_259fbf9b1e.pdf

जिला सीकर कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_DR_NTSP_SIKAR_0b661a9731.pdf

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_SIKAR_ab8ad0cdc6.pdf

जिला बीकानेर कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_DR_NTSP_BKR_7353e425ee.pdf

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_BKR_1772387b80.pdf

जिला जैसलमेर कॉन्स्टेबल सामान्य/चालक भर्ती-2025 का लिखित परीक्षा परिणाम

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_JAISALMER_3760e049df.pdf

http://police.rajasthan.gov.in/uploads/CT_GD_NTSP_PADMINI_DAVI_c1f87878ca.pdf

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे

क्वालिफाई करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक थे। जबकि एससी और एसटी के लिए यह सीमा 36% तय की गई थी। वहीं, टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं थी।

फिजिकल टेस्ट दिसंबर दूसरे सप्ताह में

लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक पात्रता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) देनी होगी। पीईटी पीएसटी दिसंबर माह के पहले सप्ताह में होगा। इसके लिए स्थान व शेड्यूल के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। इन चरणों को पास करने के बाद, दस्तावेज सत्यापन होगा। इसके बाद एक अंतिम मेरिट सूची (समग्र प्रदर्शन के आधार पर) तैयार और जारी की जाएगी।

25 मिनट में 5 किमी दौड़ना होगा

चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानकों के तहत पुरुषों के लिए ऊंचाई 168 सेमी और महिलाओं के लिए 152 सेमी निर्धारित की गई है। पुरुषों के लिए छाती 81-86 सेमी होनी चाहिए। शारीरिक परीक्षण में दौड़ भी शामिल है, जिसमें पुरुषों को 25 मिनट में 5 किमी और महिलाओं को 35 मिनट में 5 किमी दौड़ने का समय दिया जाएगा।

