Rajasthan Police Result 2025 download pdf: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट police.rajasthan.gov.in पर जारी, Link

संक्षेप: Rajasthan Police Result 2025 : राजस्थान पुलिस कार्यालय महानिदेशक ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Rajasthan Police Result 2025 : राजस्थान पुलिस कार्यालय महानिदेशक ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का यह भर्ती अभियान कुल 10000 पदों के लिए है। इसकी लिखित परीक्षा 12 और 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। 17 सितंबर को इसकी आंसर-की जारी की गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें? - सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

- होमपेज पर, 'भर्ती और परिणाम' टैब पर क्लिक करें।

- अब, Rajasthan Police Constable Result 2025 Link पर क्लिक करें।

- Rajasthan Police Constable Result 2025 पीडीएफ रूप में होगा।

- इसमें आपको चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर की लिस्ट मिलेगी।

- अपना रोल नंबर सर्च करें और पीडीएफ भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे क्वालिफाई करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक थे। जबकि एससी और एसटी के लिए यह सीमा 36% तय की गई थी। वहीं, टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं थी।