राजस्थान पुलिस में तकनीकी संवर्ग का हुआ पुनर्गठन, चालक, घुड़सवार और बैंड विंग में बढ़े 403 उच्च पद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए 403 उच्च पदों को मंजूरी दी है। इससे चालक, घुड़सवार और बैंड विंग में लंबे समय से अटके प्रमोशन तेजी से हो सकेंगे।
राजस्थान पुलिस में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं और विभाग में सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस बल के तकनीकी संवर्ग की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की समस्या को दूर करते हुए कैडर पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। गृह विभाग, राजस्थान द्वारा 23 जून 2026 को जारी की गई आधिकारिक स्वीकृति के अनुसार, पुलिस विभाग की ड्राइवर, घुड़सवार और बैंड शाखाओं के कुल 403 पदों को उच्च पदों में अपग्रेड कर दिया गया है। इस फैसले से अब तकनीकी संवर्ग के पुलिसकर्मियों को भी सिविल संवर्ग की तरह समय पर तरक्की के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
सीमित अवसरों के कारण निराशा का दौर अब होगा खत्म
अब तक स्थिति यह थी कि सिविल, आईबी, दूरसंचार, आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और बैंड विंग में पदोन्नति के मौके बहुत कम थे। नतीजा यह हुआ कि इन तकनीकी शाखाओं में भर्ती हुए कॉन्स्टेबल सालों-साल एक ही पद पर काम करते रह गए, जबकि उनके साथ ही सिविल पुलिस में भर्ती हुए साथी प्रमोट होकर असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) तक बन गए। इस कमी से पुलिसकर्मियों में काफी निराशा थी, जिसे दूर करने के लिए राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री राजीव कुमार शर्मा ने एक विशेष प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था। मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2026-27 में इसकी घोषणा की थी, जिस पर अब गृह विभाग ने फाइनल मुहर लगा दी है।
जानिए किस विंग में बढ़े कितने बड़े पद
स्वीकृति के मुताबिक, बढ़े हुए 403 उच्च पदों का पूरा वर्गीकरण इस प्रकार है:
चालक वर्ग: सबसे ज्यादा 331 पदों को पुनर्गठित किया गया है। इसमें पुलिस निरीक्षक (CI/CC) के 16 पद, उप निरीक्षक (SI/PC) के 62 पद और हेड कॉन्स्टेबल के 253 पद बढ़ाए गए हैं।
बैंड वर्ग: इस विंग में कुल 69 उच्च पदों की वृद्धि की गई है, जिसमें उप निरीक्षक के 17 पद और हेड कॉन्स्टेबल के 52 पद शामिल हैं।
घुड़सवार वर्ग: इस विंग में उप निरीक्षक के 3 नए उच्च पद बढ़ाए गए हैं।
पदों की संख्या में हुई इस प्रकार बंपर बढ़ोतरी
इस सुधार के बाद अब पदों का नया ढांचा काफी बड़ा हो गया है। सिविल, आईबी, दूरसंचार और आरएसी/एमबीसी चालक विंग में पुलिस निरीक्षक के पद 17 से बढ़कर सीधे 33, उप निरीक्षक के पद 108 से बढ़कर 170 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 1,046 से बढ़कर 1,299 कर दिए गए हैं। सिविल और आरएसी/एमबीसी बैंड में उप निरीक्षक के पद 10 से बढ़कर 27 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 141 से बढ़कर 193 हो गए हैं। सिविल घुड़सवार विंग में उप निरीक्षक के पदों की संख्या को 1 से बढ़ाकर अब 4 कर दिया गया है।
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