Rajasthan Police Constable Result 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 जारी, यहां चेक करें जिलावार मेरिट लिस्ट

Rajasthan Police Constable Result 2025 Region Wise: राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोर और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।

Rajasthan Police Constable final exam result 2025: राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान पुलिस विभाग ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना स्कोर और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Rajasthan Police Constable Result 2025 Region Wise Direct Link

जिलावार जारी की गई है मेरिट लिस्ट

राजस्थान पुलिस विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिजल्ट को जिलावार (Region-wise) जारी किया है। उम्मीदवार जिस जिले या यूनिट से आवेदन कर चुके थे, उसी के अनुसार अपनी चयन स्थिति की जांच कर सकते हैं। वेबसाइट पर प्रत्येक जिले के लिए अलग-अलग पीडीएफ फाइल अपलोड की गई है, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और नाम शामिल हैं।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

1. सबसे पहले राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Recruitment and Results' टैब पर क्लिक करें।

3. इसके बाद 'Rajasthan Police Constable Result 2025' के लिंक का चयन करें।

4. अब आपके सामने अलग-अलग जिलों और बटालियन की लिस्ट खुल जाएगी।

5. अपने संबंधित जिले की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें।

6. फाइल में अपना रोल नंबर सर्च करें। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए सफल घोषित किए गए हैं।

अगला चरण: शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET/PST)

लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले और महत्वपूर्ण चरण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा। विभाग जल्द ही इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड और तारीखों की घोषणा करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अभी से अपने शारीरिक अभ्यास पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें दौड़ और अन्य शारीरिक मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य होता है।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता

इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखने के लिए तकनीकी का व्यापक उपयोग किया गया है। भारी संख्या में उम्मीदवारों की भागीदारी को देखते हुए, विभाग ने कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच परीक्षा आयोजित की थी। भविष्य के अपडेट के लिए उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर अपनी नजर बनाए रखें।

