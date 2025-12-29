राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती: कालीबाई 5वीं बटालियन RAC ने जारी की चयन सूची, देखें DV तिथियां

संक्षेप: राजस्थान पुलिस कार्यालय कमाण्डेन्ट पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर ने कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली है।

राजस्थान पुलिस कार्यालय कमाण्डेन्ट पांचवीं बटालियन आरएसी जयपुर ने कालीबाई बटालियन आरएसी अलवर के लिए आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2025 के अगले चरण की तैयारी पूरी कर ली है। विभाग द्वारा लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप-तौल में सफल रहे 536 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। इस भर्ती के माध्यम से कांस्टेबल सामान्य, चालक और बैंड के रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

कमांडेंट चुनाराम जाट ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन, चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम कार्यालय कमाण्डेन्ट, पांचवीं बटालियन आरएसी, जयपुर में प्रातः 9:00 बजे से आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके क्रमानुसार निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित होना होगा:

1. 31 दिसंबर 2025: क्र. सं. 1 से 200 तक (कांस्टेबल सामान्य)।

2. 01 जनवरी 2026: क्र. सं. 201 से 400 तक (कांस्टेबल सामान्य)।

3. 02 जनवरी 2026: क्र. सं. 401 से 499 (कांस्टेबल सामान्य), कांस्टेबल चालक (क्र. सं. 1 से 26) और कांस्टेबल बैंड (क्र. सं. 1 से 11)।

साथ लाने होंगे ये महत्वपूर्ण दस्तावेज अभ्यर्थियों को अपने साथ सभी मूल दस्तावेज और उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित एक-एक छायाप्रति लाना अनिवार्य है। आवश्यक दस्तावेजों में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र और चरित्र प्रमाण-पत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन, दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र और 10 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ रखने होंगे।