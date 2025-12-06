Rajasthan Police Constable: 8 दिसंबर से शुरू होंगे फिजिकल टेस्ट, ऐसे डाउनलोड करें PET/PST का हॉल टिकट

संक्षेप: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल PET/PST एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया गया है। 8 दिसंबर से फिजिकल टेस्ट शुरू हैं। यहां पढ़ें डायरेक्ट लिंक, डाउनलोड स्टेप्स और जरूरी निर्देश।

राजस्थान पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। Rajasthan Police Constable PET/PST Admit Card 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई की है, वे अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार फिजिकल टेस्ट 08 दिसंबर 2025 से प्रदेश के अलग-अलग सेंटरों पर आयोजित किए जाएंगे। हॉल टिकट के बिना उम्मीदवारों को टेस्ट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए इसे तुरंत डाउनलोड करना बेहद जरूरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Rajasthan Police Constable PET/PST Admit Card 2025 : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया काफी सरल है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर SSO ID/एप्लिकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसे कम से कम दो से तीन प्रिंट कॉपी में सुरक्षित रखना जरूरी है। इस भर्ती के तहत कुल 10,000 पदों पर नियुक्ति की जानी है, इसलिए फिजिकल टेस्ट उम्मीदवारों के लिए अहम साबित होने वाला है।

Rajasthan Police Constable PET/PST Admit Card 2025 : एडमिट कार्ड में मौजूद जरूरी जानकारी एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, रोल नंबर, कैटेगरी, परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम, शिफ्ट और फोटो व हस्ताक्षर जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तुरंत बाद इन विवरणों की जांच कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। टेस्ट के दिन उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी साथ रखना होगा।

Rajasthan Police Constable PET/PST Admit Card 2025 : क्या लेकर जाएं और क्या बिल्कुल न ले जाएं फिजिकल टेस्ट एक सख्त प्रक्रिया होती है, इसलिए उम्मीदवारों को आरामदायक कपड़े, स्पोर्ट्स शूज़, पानी की बोतल और छोटा हैंड सैनिटाइज़र साथ रखना चाहिए। वहीं मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैग या धातु के सामान परीक्षा क्षेत्र में ले जाना सख्त मना है। अगर किसी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी आ रही है, तो वह ब्राउज़र बदलकर, कैश क्लीयर कर या SSO पोर्टल में दोबारा लॉगिन कर समाधान निकाल सकते हैं। समस्या कायम रहने पर हेल्पडेस्क से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।