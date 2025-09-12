राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल परीक्षा: दो शिफ्ट में एग्जाम, रेलवे की स्पेशल ट्रेन सुविधा

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर को प्रदेशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। यह परीक्षा 13 और 14 सितंबर को प्रदेशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोनों ही दिन दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी किए जा चुके हैं। अभ्यर्थी इन्हें recruitment2.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 10 हजार पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। प्रदेशभर से लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने भी विशेष कदम उठाए हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बांदीकुई से जयपुर के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशि किरण ने जानकारी दी कि परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंचाने के लिए 12 से 14 सितंबर तक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

गाड़ी संख्या 09701, बांदीकुई-जयपुर परीक्षा स्पेशल ट्रेन 12 और 13 सितंबर को दो ट्रिप में चलेगी। यह ट्रेन बांदीकुई से रात 9:35 बजे रवाना होगी और रात 1:20 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 09702, जयपुर-बांदीकुई परीक्षा स्पेशल ट्रेन 13 और 14 सितंबर को दो ट्रिप में चलाई जाएगी। यह ट्रेन जयपुर से रात 2:55 बजे रवाना होगी और सुबह 5:15 बजे बांदीकुई पहुंचेगी।

इन दोनों ट्रेनों का ठहराव दौसा, खातीपुरा, गैटोर जगतपुरा और गांधीनगर जयपुर स्टेशनों पर किया गया है। इससे आसपास के जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों को भी आसानी होगी। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों से हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक समय पर पहुंचने में मदद मिलेगी।

भर्ती परीक्षा के लिए जारी एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र और शिफ्ट से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या नोट्स ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराई जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है। इस बार कुल 10 हजार पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा के बाद परिणाम जारी होने पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) और अन्य प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। उसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।

बांदीकुई और जयपुर के बीच चलने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेनों से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। परीक्षा के दौरान सामान्य ट्रेनों में भारी भीड़ की संभावना रहती है, ऐसे में इन विशेष ट्रेनों से अभ्यर्थियों को समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने का मौका मिलेगा। साथ ही रेलवे ने यह भी सुनिश्चित किया है कि ट्रेनों का ठहराव उन स्टेशनों पर रखा जाए, जहां से अधिक संख्या में परीक्षार्थी सफर करते हैं।