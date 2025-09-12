Rajasthan Police Constable Exam Dress Code : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कल से, ड्रेस कोड समेत 5 नियम

Rajasthan Police Constable Exam Dress Code : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कल 13 सितंबर और 14 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि फ्रिस्किंग व बायोमैट्रिक जांच का कार्य सुगम तरीके से हो सके।

Rajasthan Police Constable Exam Dress Code : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल कल 13 सितंबर और 14 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचने की सलाह दी गई है ताकि फ्रिस्किंग व बायोमैट्रिक जांच का कार्य सुगम तरीके से हो सके। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर के गेट बंद कर दिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड, फोटो आईडी व नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाना होगा। किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी राजकॉम के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 या 9352323625 पर और विभाग के संपर्क नंबर 0141-2821597 या ईमेल igrecraj@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है। पुलिस मुख्यालय द्वारा की विभिन्न जिला, यूनिट एवं बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैण्ड एवं पुलिस दूरसंचार के कांस्टेबल व चालक के 10,000 पदों पर भर्ती होगी।

परीक्षा से जुड़े अहम निर्देश - परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

- प्रवेश पत्र के साथ अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) लाना जरूरी है।

- एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा।

पुरूष अभ्यर्थी पैंट/पायजामा, आधी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट पहनकर आएंगे।

महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चूड़ी या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहनकर एवं बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर आयेंगी। अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, मेटल बटन, किसी प्रकार के ब्रोच (जड़ाव पिन) या बैज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी।

महिला परीक्षार्थी को लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा- अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली (Earring), अंगूठी, ब्रासलेट इत्यादि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गड्डा/टोपी/हेट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा के सम्मिलित नहीं होंगे।

हवाई चप्पल (स्लीपर), सैन्डल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने (ankle) तक के पहनकर आने की अनुमति होगी।

- यदि किसी वस्तु को पहनकर आने या ड्रेस कोड में शामिल होने के सम्बन्ध में संदेह/विवाद हो तो इस सम्बन्ध में केन्द्र पर परीक्षा से जुड़े हुए अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

- सभी अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अगूंठे का उपयोग उपस्थिति एवं पहचान के लिए बायोमेट्रिक/थम्ब इम्प्रेशन आदि में किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपने दोनों हाथों के अगूंठे स्वच्छ रखें, इन पर मेहदी/स्याही/पेंट/रंग इत्यादि ना लगाएं। अभ्यर्थी की पहचान न होने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

- नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाएं।

- मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है।

एग्जाम पैटर्न