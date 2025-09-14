Rajasthan Police Constable Exam 2025: अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह, पहले इतने प्रतिशत छात्र देने पहुंचे परीक्षा

Rajasthan Police Constable Exam 2025: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के पहले दिन 72% से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। 10 हजार पदों के लिए यह परीक्षा सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की गई।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की शुरुआत शनिवार को हुई। परीक्षा के पहले ही दिन भारी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा देने पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक, कुल 1,05,846 उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। इनमें से 76,800 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए, जो कि 72.56% उपस्थिति दर्शाता है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड) बिपिन कुमार पांडेय ने बताया कि परीक्षा राज्यभर के 280 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना न रहे।

किन पदों के लिए हुई परीक्षा? शनिवार को हुई लिखित परीक्षा में कांस्टेबल (टेलीकम्युनिकेशन), आईटी और ड्राइवर के पदों के लिए उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस भर्ती अभियान में कुल 10,000 पद निकाले गए हैं, जिनमें से 1,469 पद कांस्टेबल (टेलीकम्युनिकेशन) के लिए आरक्षित हैं।

दूसरे दिन का शेड्यूल रविवार को परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित हुई। पहली शिफ्ट (सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक): इस शिफ्ट में 2,09,987 उम्मीदवार शामिल होने थे। परीक्षा के लिए 582 केंद्र बनाए गए।

दूसरी शिफ्ट (दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक): इस शिफ्ट में 2,08,907 परीक्षार्थी शामिल होने थे। इनके लिए 580 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे।