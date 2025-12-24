Hindustan Hindi News
Rajasthan Police Constable DV: Document verification for Rajasthan Police Constable recruitment will begin on 26th Decem
Rajasthan Police Constable DV : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का DV 26 दिसंबर से

संक्षेप:

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के डीवी 26 दिसंबर से शुरू होंगे। दस्तावेज जांच और मेडिकल परीक्षण के बाद ही अंतिम चयन सूची जारी होगी।

Dec 24, 2025 09:43 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजस्थान पुलिस अधीक्षक (प्रथम) पुलिस दूरसंचार डॉ. हेमराज मीना ने बताया कि निदेशालय पुलिस दूरसंचार द्वारा कॉन्स्टेबल ऑपरेटर और चालक भर्ती-2025 का अस्थाई परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। यह सूची अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों, शारीरिक दक्षता (PST/PET) और उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है।

एसपी डॉ मीना ने बताया कि सफल घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए 26 दिसंबर 2025 से 04 जनवरी 2026 तक पुलिस दूरसंचार लाइन घाटगेट जयपुर आमंत्रित किया गया है। अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों, स्वास्थ्य परीक्षण और चरित्र सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

कैटेगरी संबंधी विसंगतियों पर सख्त निर्देश:

विभाग के संज्ञान में आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने आवेदन करते समय अपनी मूल कैटेगरी के बजाय दूसरी कैटेगरी का चयन किया है (जैसे OBC उम्मीदवारों द्वारा MBC कैटेगरी चुनना)। इस संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि अस्थाई सूची में नाम आने मात्र से नियुक्ति सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थी की वास्तविक कैटेगरी तय की जाएगी।

यदि दस्तावेज आवेदित वर्ग के अनुसार सही नहीं पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और मेरिट के आधार पर अगले सफल अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। एसपी डॉ. मीना ने स्पष्ट किया कि वर्गवार अंतिम चयन सूची तभी जारी की जाएगी जब अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र सत्यापन और वांछित शैक्षणिक योग्यता में पूरी तरह सफल पाए जाएंगे।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Rajasthan Police Result
