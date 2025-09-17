Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 released at police.rajasthan.gov.in here pdf download direct link Rajasthan Police Constable Answer Key: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2025 police.rajasthan.gov.in पर जारी,Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 released at police.rajasthan.gov.in here pdf download direct link

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आज 17 सितंबर 2025 को जारी कर दी गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 05:38 PM
Rajasthan Police Constable Answer Key 2025: राजस्थान पुलिस विभाग की ओर से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर-की आज 17 सितंबर 2025 को जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर 2025 को किया गया था। प्रोविजनल आंसर-की उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में अपने संभावित अंकों की गणना करने में मदद करेगी।

Rajasthan Police Constable Answer Key 2025 Direct Link

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में विभिन्न जिला, यूनिट, एवं बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, चालक, बैंड एवं पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर और चालक पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए करीब 10,000 से पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर उम्मीदवारों को लगता है कि आंसर की में दिए गए प्रश्न का उत्तर गलत है तो वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडों पर जाकर दर्ज कर सकते हैं। उम्मीदवारों को हर एक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए फीस देनी होगी। उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्ति को विषय एक्सपर्ट के एक पैनल द्वारा चेक कराया जाएगा। विषय एक्सपर्ट की राय के अनुसार ही फाइनल आंसर की को तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट को तैयार किया जाएगा।

Rajasthan Police Constable Exam 2025 Answer Key: राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर-की 2025 कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक "कॉन्स्टेबल भर्ती-2025 की 13, 14/09/2025 की लिखित परीक्षा की उत्तर कुंजी" पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपकी स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।

4. . अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

5. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।

6. अब आप परीक्षा की आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

