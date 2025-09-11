Rajasthan Police Constable Admit Card Out : राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 13 सितंबर से एग्जाम

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। उम्मीदवार 13 और 14 सितंबर को परीक्षा देंगे। आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और जरूरी निर्देशों का पालन करें।

Rajasthan Police Constable Admit Card Out : राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड 11 सितंबर को जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपना एडमिट कार्ड SSO ID या आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 13 और 14 सितंबर को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा।

परीक्षा की तारीखें और शेड्यूल राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 13 सितंबर (दूसरी पाली) और 14 सितंबर 2025 को आयोजित होगी। परीक्षा का समय 2 घंटे का होगा, जिसमें उम्मीदवारों को कुल 150 अंक के प्रश्न हल करने होंगे। हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी।

क्वालिफाई करने के लिए सामान्य, ईडब्ल्यूएस, बीसी और ईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40% अंक हासिल करने होंगे, जबकि एससी और एसटी के लिए यह सीमा 36% तय की गई है। वहीं, टीएसपी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की कोई बाध्यता नहीं होगी।

एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, फोटो, रोल नंबर, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र का पता जैसी जानकारी दर्ज होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी, एक वैध फोटो आईडी (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट) और हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा।