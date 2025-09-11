Rajasthan Police Constable Admit Card : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड आज यहां से करें डाउनलोड
Rajasthan Police Constable Admit Card : राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड आज 11 सितंबर को जारी होंगे। परीक्षार्थी recruitment2.rajasthan.gov.in या sso.rajasthan.gov.in/signin पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी जारी हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि उनका एग्जाम किस शहर में किस दिन है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 13 सितंबर और 14 सितंबर को आयोजित होगी। 13 सितंबर को दूसरी पारी में परीक्षा होगी, जबकि 14 सितंबर को दोनों पारियों में परीक्षा कराई जाएगी। कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण प्रवेश पत्र अपलोड नहीं किए गए हैं।
परीक्षा से जुड़े अहम निर्देश
- परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- प्रवेश पत्र के साथ अपना हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड) लाना जरूरी है।
- एडमिट कार्ड पर दिए गए ड्रेस कोड का पालन करना होगा।
- नीले या काले रंग की स्याही वाला पारदर्शी बॉल पेन साथ लाएं।
- मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, घड़ी, कैलकुलेटर, पर्स, बैग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में लाना सख्त मना है।
सहायता और संपर्क
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी राजकॉम के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 या 9352323625 पर और विभाग के संपर्क नंबर 0141-2821597 या ईमेल igrecraj@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा की विभिन्न जिला, यूनिट एवं बटालियन में कॉन्स्टेबल सामान्य, चालक, बैण्ड एवं पुलिस दूरसंचार के कांस्टेबल व चालक के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए मई माह में आवेदन मांगे गए थे।
राजस्थान पुलिस 2025 परीक्षा में 150 सवाल एमसीक्यू आधारित होंगे। इनके लिए 150 ही अंक दिए जाएंगे। रीजनिंग, रीजनिंग और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज के 60 सवाल होंगे और 60 अंक मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान की जीके के 45 सवाल, 45 अंकों के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 45 नंबर के 45 सवाल आएंगे। सही उत्तर के लिए 1 अंक है और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड (ओएमआर-आधारित) में आयोजित होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है।